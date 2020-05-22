HES'te yeni özellikler

Geçtiğimiz günlerde vatandaşın işini kolaylaştırmak için uygulamaya yeni özellikler eklendi. İşte o özellikler:

TEMAS UYARISI: Sisteme kayıtlı olan COVID-19’lu kişilerle temas edilmesi halinde temas edenin cep telefonuna uyarı mesajı gelecek. Böylece COVID-19’lu kişinin de izole olması gereken yerde olmadığı anlaşılacak ve ceza uygulanacak. Uygulama sayesinde kaç kişi ile sosyal mesafenin aşıldığı yine cep telefonundan görülebilecek.

SEYAHAT KODU: Seyahat izni için gereken kod “Hayat Eve Sığar” uygulamasından temin edilmeye başlandı. Uygulamaya öncelikle şehirler arası ulaşımda geçildi. Mobil uygulama üzerinden alınacak kod kullanılarak uçak ve tren seyahati yapılabilecek. Kod sistemi otobüslerde ise gerekli alt yapı oluşturulduktan sonra devreye girecek. PCR testi pozitif çıkanlar, onların temaslıları ve şüpheli vakalar, test sonuçları negatif çıkana kadar seyahat izni alamayacaklar. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna göre tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. HES kodları, kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Kodun kontrolü ve yönetimi tamamen kişinin kendi elinde olacak.