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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası

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HES'te riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası

KIRIKKALE'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan iki sürücü, 4 bin 50'şer lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

HESte riskli grupta çıkan iki sürücüye para cezası
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Durdurulan sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları yapıldı. Denetimde avukat B.N.K. (30) ile N.Y. (60) adlı sürücüler, HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. Temaslı olduğu gerekçesiyle karantinada olması gerektiği belirlenen sürücülere 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı. Sabah Eskişehir'den hızlı trenle Ankara'ya, oradan da kendi aracıyla Kırıkkale'ye gelip, adliyede duruşmaya girdikten sonra dönüşte ekiplerin kontrolüne takılan avukat B.N.K. ile N.Y., hastanede test verdikten sonra yurtta karantinaya alındı.

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