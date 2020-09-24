‘HES’li hayat’ başladı

Uygulama dün başladı. Kamu kurumlarına gelen vatandaşlar HES kodu okutularak içeriye alındı. Bu şekilde randevu alamayanların ise görevlilerin yardımıyla HES kod alınarak girişleri sağlandı. Üsküdar Kaymakamlığı girişinde görevliler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde bekleyenlerin ateşini ölçtü. Görevlilerce kapıdan tek tek içeriye alınan kişiler, telefondaki uygulamadan barkod okuttuktan sonra giriş yaparken, uygulaması olmayanların kimlik kartı alınarak işlemleri yapıldı. Üsküdar Kaymakamı Sefa Demiryürek, kendisi dahil tüm personelinin de HES kodunu okutarak giriş yaptığını anlatarak, “Uygulamadan barkodu okutan vatandaşlarımız, içeriye kaç kişi girdiğini görebilecek. Aynı şekilde uygulamada temaslı veya izolasyonda olması gereken vatandaşlar da görülebilecek” dedi.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden, 2023’e SMS atılarak ya da e-devlet üzerinden alınabiliyor. Hayat Eve Sığar mobil uygulamasında kod üretilmesi, süre kısıtlaması, paylaşılması gibi tüm yönetim vatandaşların kontrolünde oluyor. Kısa mesajla HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıp 2023’e SMS olarak atılıyor.