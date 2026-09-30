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Hesaplarını satarak para aklamışlar: Yasa dışı bahis şebekesine 3 ilde darbe

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#Para Aklama#Yasa Dışı Bahis#Dijital Suçlar
Hesaplarını satarak para aklamışlar: Yasa dışı bahis şebekesine 3 ilde darbe
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 17:54

Bitlis, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis, Manisa ve Batman'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda banka hesapları üzerinden para akladığı belirlenen 20 şüpheliden 12'si cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 18 yaşını doldurmuş kişilere ait banka hesaplarının satın alınarak bu hesaplar üzerinden 'Yasa dışı bahis' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından elde edilen paraların aklamaya çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis merkezli Manisa ve Batman illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Ekiplerin adreslerde yapılan aramalarında, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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#Para Aklama#Yasa Dışı Bahis#Dijital Suçlar

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