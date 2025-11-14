×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hesap zamanı 5 Aralık... Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak can vermişti

Güncelleme Tarihi:

#Ferdi Zeyrek#Manisa#İddianame
Hesap zamanı 5 Aralık... Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak can vermişti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 07:00

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 5 Aralık’ta ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

MANİSA’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 9 Haziran’da vefat etmişti. Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, 2 şüpheli 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hesap zamanı 5 Aralık... Ferdi Zeyrek elektrik akımına kapılarak can vermişti

15’ER YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran’da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ile H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M, 27 Eylül’de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti. Hazırlanan iddianamede, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

Haberin Devamı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.           m AA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferdi Zeyrek#Manisa#İddianame

BAKMADAN GEÇME!