Hesap skandalında mafya bilmecesi

Haberin Devamı

Hürriyet’in, ‘Bu nasıl serbest piyasa’ manşetiyle duyurduğu 22 bin 850 TL’lik köfteli, çoban salatalı adisyonun arkasından film senaryolarını aratmayacak bir mafya hikâyesi çıktı. Haberin hemen ardından The BBQ Grill Cafe’nin sahibi İsmail Karaalan, “Böyle bir haber çıktığı için de çok sevindim. Çünkü gerçeklerin günyüzüne çıkmasını istiyorum” diyerek Hürriyet’e açıklamalarda bulundu.



Antalya’da farklı markalar altında işletmecilik yaptığını anlatan Karaalan, şunları söyledi: “Şu anki markayı 2017 yılında kurdum. 2023 yılında Y.Ş. ve M.Ş. ile tanıştım. Önceleri iyi bir ilişkimiz vardı ama daha sonra bu şahıslar kafeyi benim adıma işletip kârdan pay vermek istediler. Önce kabul etmedim ama işin içine tehditler girdi. Birkaç kez Bahçelievler Polis Merkezi ve KOM Şube Müdürlüğü’ne gittim. Ancak korktuğum için ifade veremedim. Ruhsat sahibi olduğum kafenin işletmesini bu kişilere teslim ettim.

Haberin Devamı

‘KADINLAR YÜZDE 20 ALIYORDU’

Bir süre sonra adıma farklı kurumlardan 3 milyon TL’ye yakın ceza kesildi. Araştırınca Y.Ş. ve M.Ş. ile çalışan kadın ve erkeklerin kafeye gelen müşterileri tuzağa düşürdüğünü gördüm. Sistem şöyle işliyordu: Ekip içindeki bir kişi arkadaşlık uygulamalarından kadın profilleri oluşturuyordu. Bu profillerle Antalya’da yaşayan erkek kullanıcılar kafe çevresindeki lokasyonlara davet ediliyordu. Ekibin içindeki kadınlar, bu kişilerle buluşup yemek yemek için mekâna getiriyordu. Sözde garsonlar ve sözde mönüler devreye giriyordu. Köfte, nargile, alkollü, alkolsüz içecek tüketilen masalara 40 bin TL’ye ulaşan adisyonlar kesiliyordu. Tehdit, zorlama, her şey vardı. Erkekleri tuzağa çeken kadınlar, tahsil edilen hesabın yüzde 20’sini alıyordu.

Gözden Kaçmasın Bunlardan birini yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilir Haberi görüntüle

'800-900 BİN TL CİRO’

Bu döngü günde 15-20 kez tekrarlanıyordu. Günlük ciro 800-900 bin TL’ye ulaşıyordu. Bu durum 6 ay kadar sürdü. Durumu öğrenince işyerime hırsız gibi girip içki ve işletme ruhsatlarını sakladım. Belki devlet görevlileri bir şeyden şüphelenir ve bu insanlardan kurtulurum diye. Ama her şeyi kılıfına uydurmuşlardı. Tüm denetimlerde beni çağırıyorlardı. İşletmeyi satmayı düşündüm ama parama el koyarlar diye bundan da vazgeçtim. Bu kişiler başka bir kente yine işletme yapmak için gitti. Her an geri gelirler diye de çok korkuyorum.” Antalya Emniyet'i iddiaların soruşturulduğunu kaydetti.

Haberin Devamı

PİYASA DEĞERİ 350 SATIŞI 6 BİN TL

Adının açıklanmasını istemeyen The BBQ Grill Cafe müşterisi A.T., “Kafe ilk açıldığında çok nezih bir yerdi. Devlet memurları bile buraya gelirdi. Ama sonra o karanlık tipler devreye girdi. Her gün kavgalar çıktı, müşteriler mekânı terk etti” dedi. Antalya Lokantacılar Odası Başkanı Yasin Tekdemir, tüketicilere 6 bin TL’ye satılan aromalı gazlı içeceklerin piyasa değerinin 350 TL, 8 bin TL’ye satılan şampanyanın ise 500 TL olduğunu söyledi.