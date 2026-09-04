Hesap hatası ölüme mi götürdü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

ANTALYA’da 32 yaşındaki doktora öğrencisi ve turizmci Gülşah Gizem Angı’nın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde miyom ameliyatı sırasında yaşamını yitirmesine ilişkin davada Adli Tıp Üst Kurulu raporu dosyaya dahil edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulu tarafından hazırlanan 101 sayfalık raporda en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Gülşah’ın ameliyat öncesindeki 58 kilogramlık kilosu ile otopsi sırasında ölçülen 74 kilogramlık kilosu arasındaki 16 kilogramlık fark oldu.

AMELİYATTA 24 LİTRE İZOTONİK

Adli Tıp raporuna göre ameliyat sırasında 8 adet 3 bin cc’lik izotonik sıvı torbası kullanıldı. Böylece toplam kullanılan sıvı miktarı 24 bin cc, yani 24 litre olarak kayıtlara geçti. Dokuzuncu torbanın bağlandığı ancak kullanılmadığı belirtildi. Buna karşın ameliyat kayıtlarında sıvı açığının 1.500 cc olarak gösterildiği tespit edildi. Üst Kurul, 24 litre sıvı kullanımına rağmen 1.5 litrelik sıvı açığının, Gülşah’ın 58 kilogramdan 74 kilograma çıkan ağırlığı, yaygın ödem bulguları ve ameliyat sırasında verilen diğer sıvılarla birlikte değerlendirildiğinde mümkün olmadığı kanaatine vardı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Eski bakan ve Belarus’tan fuhuş için getirilen kadınlar Haberi görüntüle

‘SIVI AÇIĞI HESAPLANMADI’

Raporda, histeroskopik miyomektomi sırasında verilen sıvı ile geri alınan sıvı arasındaki farkın, yani sıvı açığının, ameliyatın güvenliği açısından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Üst Kurul, ameliyattan sorumlu cerrahın sıvı açığını uygun aralıklarla hesaplamadan operasyonu sürdürmesini tıbben uygun bulmadı. Kurulun çoğunluk görüşüne göre bu durum ölüm sürecinde etkili olan tıbbi hatalardan biri olarak değerlendirildi.

Otopsi raporunda Gülşah’ın akciğerlerinde ileri derecede ödem bulunduğu belirtildi. Sağ akciğerin 1.138 gram, sol akciğerin 952 gram geldiği kaydedildi. Beyin ve beyincikte belirgin ödem, karın boşluğunda yaklaşık 900 cc seröz sıvı ve vücudun farklı bölgelerinde yaygın ödem tespit edildi.

KUSUR ORANLARI BELİRLENDİ

Adli Tıp raporunun davadaki en önemli sonuçlarından biri hekimlerin sorumluluklarına ilişkin oldu. Üst Kurulun görüşüne göre, ameliyattan sorumlu cerrah Mete Çağlar’ın sıvı açığını uygun aralıklarla hesaplamadan ameliyata devam etmesi tıbben uygun değildi. Kurul, bu hatalı eylemin Gülşah’ın ölümü üzerindeki etki derecesini 4/8 olarak değerlendirdi.

Haberin Devamı

Kurul, anestezi ve reanimasyon uzmanları Dr. Bilge Karslı ile Prof. Dr. Nurten Kayacan açısından da tıbbi hata bulunduğu kanaatine vardı. Raporda, venöz geri dönüş ve olası sıvı yüklenmesi bulgularının ardından gerekli değerlendirmelerin yapılması, sıvı açığının hesaplanmasının sağlanması ve operasyonun devamına ilişkin kararın bu bulgular ışığında verilmesi gerektiği belirtildi. Kurul, iki hekimin hatalı eylemlerinin ölüm üzerindeki etki derecesini 2/8 olarak değerlendirdi.

RAPORA İTİRAZ ETTİLER

Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraflara rapordaki değerlendirmeler soruldu. Katılan vekili, Adli Tıp raporundaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, raporda kusur oranlarının net biçimde belirlenmediğini ve özellikle 4/8 ile 2/8 şeklindeki değerlendirmelerin bilimsel gerekçelerinin ayrıntılı olarak ortaya konulması gerektiğini savundu.

Haberin Devamı

Mahkeme, katılan vekili ve sanık müdafilerine Adli Tıp raporuna karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine karar verdi. Tarafların beyanları alındıktan sonra dosyanın yeniden Adli Tıp’a gönderilmesinin gerekip gerekmediğinin ayrıca değerlendirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca duruşmaya gelmeyen tanık Ö.N.’nin zorla getirilmesi için müzekkere düzenlenmesine karar verdi.