HES magandaları

İstanbul Beylikdüzü, TÜYAP Metrobüs Durağı’na geçen cuma günü 13.30 sıralarında gelen ve alkollü oldukları anlaşılan Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından duraktan çıkarılmak istenen 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı.

VATANDAŞLAR DARP ETTİ

İki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı, diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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