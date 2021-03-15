MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHES magandaları
GeriGündem HES magandaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

HES magandaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
HES magandaları

HES kodları olmadan metrobüse binmek isteyen Sezai E. ile Tanju G., durağa alınmayınca taşkınlık çıkardı. Kırdıkları cam şişelerle etraftakileri taciz eden 2 şehir magandası, vatandaşlar tarafından darp edilip polise teslim edildi.

İstanbul Beylikdüzü, TÜYAP Metrobüs Durağı’na geçen cuma günü 13.30 sıralarında gelen ve alkollü oldukları anlaşılan Sezai E. ile Tanju G., HES kodları olmadan metrobüse binmek istedi. Güvenlik görevlileri tarafından duraktan çıkarılmak istenen 2 kişi, kırdıkları cam şişe ile önce kadınları sonra da diğer vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirirken, alkollü kişiler bu sefer de kendilerini uyaran güvenlik görevlilerine kırdıkları cam şişe ile saldırdı.

VATANDAŞLAR DARP ETTİ

İki kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi. Saldırganlardan biri fenalaşıp bayıldı, diğeri ise karşı koymaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden birini durağın tel örgülere kelepçeleyip, ambulans çağırdı. Sezai E. ve Tanju G., ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrollerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi