‘HES kontrolüyle kafe ve lokantaları açın’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, işyerlerinin açılması için esnafın da aşılanmasını istedi. Meral Akşener, turizm çalışanlarının da aşılanması gerektiğini belirttiği partisinin grup toplantısında siyasi gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

“İşyerleri açılsın diye, esnafı niye aşılamıyoruz? İki ay sonra turizm sezonu açılacak, turizm çalışanları aşı olamazsa, bu sezonu kaybedeceğiz.

HEDEF GÖSTERMEYİN

(Erdoğan’ın isim vermeden Ayşe Buğra’ya yönelik sözü) Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Boğaziçi üniversitesinin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını, hedef tahtasına koyamaz. Ayıptır. Günahtır. Ellerinizi kadınlardan ve gençlerimizden çekin. Bu dilin sokakları nereye götüreceği belli olmaz.

ŞEF YUKİMORİ’NİN DERDİ YERİNE

İktidara göre aslında bu ülkede sorun falan yok. Tokyolu Şef Yukimori’nin derdiyle dertleneceğinize, Ankaralı işletmeci Zeynep Hanım’ın derdiyle dertlenin. Esnafımızın sabrı artık tükendi. Ya doğru düzgün destek paketleri açıklayın, ya da az sayıda masayla, HES kodu kontrolü olacak şekilde lokanta ve kafeleri artık açın.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Henüz içeriği, niyeti belli olmayan bu teklifin ayrıntılarını ileride göreceğiz. Mevcut Anayasa’yı bile uygulamak istemeyenler, bu tekliflerinde ne kadar samimiler, izleyeceğiz. Milletimizin çektiği tüm bu sorunların kaynağının, partili Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğunu söylüyoruz.”

KÜRSÜDEKİ KONUK

Akşener’in kürsüye davet ettiği restoran ve kafe işletmecisi Vedat Derekaya, işletmelerin sorunlarını dile getirdi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)