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Emin YEŞİL - Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.07.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

HES kodunu fırsata çevirdiler! 'Pes' dedirten olay

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İstanbul'un Fatih ilçesindeki Beyazıt'ta bazı fırsatçılar HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Tarihi yarımadada esnaflık yapan Uğur Yazar, "HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu. Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar burada HES kodu bulunmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Fırsatçılar özellikle gişelerde HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestirdi. Turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor. Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlıyor. Bu işlem karşılığında ise turistlerle pazarlık yaparak 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para alıyor. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından idari para cezası kesilen Servet Ö. Serbest bırakıldı.

HES kodunu fırsata çevirdiler Pes dedirten olay

Bölgede esnaflık yapan Uğur Yazar, "Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar" dedi.

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