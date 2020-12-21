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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı

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HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
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AKSARAY Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü. Nuray B.'nin yanında olan ve "Annem gitmesin" diyerek ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

HES kodundan karantinada olması gerekirken valiliğe geldiği ortaya çıktı
Aksaray Valiliği ek binasına 2 çocuğu ile gelen Nuray B.’nin, HES kodu sorgulamasında koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiği belirlendi. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Nuray B., görevlilere ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Kadının "Annem gitmesin" diye ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.

Nuray B., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü. Nuray B.'ye ayrıca 3 bin 150  TL ceza uygulandı.

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