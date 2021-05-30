HES kodu, sıra ve Ay tutulması

Hastane kapısına kadar küçük kızımla geldik; her şey normaldi. Fakat aksilikler kapıda başladı. HES kodu sorgusu yapılıyor. 10 dakika bunun için uğraştık. Fazla kalabalık değildi, girmeyi başardık. Fakat içeride sıra beklerken sosyal mesafeyi korumak çok zor. Kimsede sabır yok, önümdekiyle mesafe olsun diye bekliyorum, hemen araya birileri giriyor.

TEKNOLOJİ ÇAĞINDAYIZ...

İçeride hasta kaydı için bir kez daha sıraya girdik. Üstelik randevu da almıştık; “Neden bu sıra” diyorum, meğer herkesin randevusu varmış. Yaklaşık yarım saat de öyle geçti. Muayene odasının önündeki 15 dakikalık beklemenin ardından doktorun odasına girdik. Ekstra bir test istedi. Çıkıp bu işleri de halletmek ve reçetemizi alana kadar geçen süre tam iki saatti. Bunun sadece 10 dakikası doktorla geçti.

Çıkınca düşündüm... Teknoloji çağındayken neden bu kadar sıra bekliyoruz? HES kodu sorgulaması, ödeme vs. neden çevrimiçi değil? Hele her girdiğimiz sırada ayrı bir stres yaşarken...

Akşam evde ne yapalım diye bakınırken sosyal medyada bir arkadaşımın Ay tutulması paylaşımını gördük. Hemen Google’dan araştırdık. Nerede, ne zaman diye bakarken gördüğüm dönemden hatırladıklarımı paylaştım kızımla ve babamla. Bulunduğumuz sokaktan Ay görünüyormuş, hazırlanıp dışarı çıktık. Yakın arkadaşlarıma mesaj attım, bu olayı onlar da izlesin diye. Bir arkadaşım “Sen görmüyorsun, ben de dışarı çıkıp görmemeyi deneyeceğim” dedi. Duygulandım arkadaşımın empati yapmasına ama “Kendini bundan mahrum etme, benim ihtiyacım senin bu olayı görüp hissiyatını bana anlatman. Böylece benim hayalimde de karşılık buluyor” dedim. Arkadaşım bulunduğu yerden kulaklıkla bana anlatırken kızlarım da bizim sokakta nasıl göründüğünü betimlediler. Harika bir 15 dakika yaşadım. Stresle başlayan ve güzel son bulan bir gün oldu.

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