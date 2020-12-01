HES kodu olmadan otobüse binmek isteyince polis çağırıldı

İzmit-Körfez seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 41 BR 421 plakalı halk otobüsü, saat 13.00 sıralarında yolcu almak için İzmit Halkevi otobüs durağına yanaştı. Burada otobüse binen Mehmet Yanduman, ulaşım kartına HES kodu tanımlamadığı gerekçesiyle sürücü tarafından uyarılarak indirilmek istendi. Yanduman inmek istemeyince halk otobüsü şoförü, içerisindeki yolcularla beraber otobüsü durakta bekleterek polis çağırdı. Gelen ekipler yaptıkları görüşmenin ardından Yanduman'ı ikna ederek otobüsten indirdi. Yanduman daha sonra polisler tarafından ulaşım kartına HES kodu tanımlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na götürüldü.



Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle saat 13.00’ten sonra dışarıda olmaması gerektiğini ve ulaşım kartına HES kodu tanımlı olmadığı gerekçesiyle otobüse binemediği için geç kaldığını belirten Yanduman, “Bu nasıl bir şey anlamadım burada mahsur kaldım. Derince’de oturuyorum, kurallara da uyan bir insanım ama şu an otobüse binemiyorum nasıl olacak şimdi. Otobüse binince kartım geçersiz sayıldı. Ben şu an nasıl gideceğim eve? Dişçiye geldim, 12.55’te otobüse bindim, kartım geçersiz diye evime gidemedim” dedi.