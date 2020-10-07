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Şeref KAHRAMAN- Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

HES kodu kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı

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HES kodu kontrolünde 11 kişi, adliyeye alınmadı
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KAYSERİ Adliyesi'nde, 'Hayat Eve Sığar' (HES) kodu uygulamasıyla 22 günde 1'i pozitif, 10'u temaslı olmak üzere 11 kişi tespit edildi.

Kayseri Adliyesi'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında birtakım önlemler alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ın talimatı ve girişimi ile tüm girişlere elektronik ateş ölçer ve el dezenfektan istasyonları kuruldu. Giriş yapılan noktalara kurulan 2 X-ray cihazı ile uzun kuyruklar önlenirken, polis kontrolü sonrası 3 görevli, gelenlerin HES kodunu sorguluyor. 

Öte yandan HES kodu uygulaması sayesinde son 22 günde adliyeye giriş yapmak isteyen 1'i pozitif, 10'u temaslı olmak üzere 11 kişi tespit edildi. Testi pozitif hasta, ambulans ile yurda götürülürken, temaslı olduğu tespit edilen 10 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi.

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