HES kodu İstanbul Karta nasıl yüklenir?

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İstanbulkart HES Kodu yükleme işlemi birkaç adımda tamamlanıyor.. İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerde kullanımını zorunlu kıldığı toplu taşıma HES Kodu tanımlama işlemi, İstanbul'da Kişiselleştirme İstanbulkart internet sitesi üzerinden basit bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kart üzerinde numara olmama gibi durumlar dolayısıyla bu ekran üzerinden tanımlama yapamayan kişiler ise İstanbulkart dolum merkezleri aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbulkart HES Kodu eşleştirme ve tanımlama işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME EKRANI

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

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HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamadı. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor.