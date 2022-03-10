Herzog uçağına ‘barış ve işbirliği’ yazdırıp geldi

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın konuğu İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, resmi ziyarette bulunmak üzere eşi Michal Herzog ile birlikte dün Ankara’ya geldi. Ziyaret, 2008’den sonra İsrail’den Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye’ye yapılan ilk tarihi ziyaret oldu. Beştepe’ye süvariler eşliğinde gelen Herzog’u, Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı.

UKRAYNA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Erdoğan ile Herzog, karşılama töreninin ardından başbaşa görüşmeye geçti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve Rusya-Ukrayna krizinin durdurulması için atılacak adımlar değerlendirildi.

ENERJİDE İŞBİRLİĞİNE VURGU

İki lider, iki saate yaklaşan görüşmelerinin ardından basın toplantısına geçti. Erdoğan basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Görüşmemizin temel unsurlarından biri Filistin’di. Herzog’la konuya yaklaşımımızı açıkça paylaştık. Kudüs’ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa’nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim. Bölgedeki huzurun ve iki devletli çözüme verdiğim önemi belirttim.

Haberin Devamı

Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ettim. Türkiye böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahiptir. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel işbirliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. Dışişleri Bakanımızın Filistin’e ve İsrail’e yapacağı ziyareti önemsiyorum. Ardından yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini de önemsiyorum. Daha önce başlatılmış olan enerjideki işbirliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır. Şu anda bizim elimizde dört tane sondaj gemisi var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz’de Akdeniz’de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz.”

Haberin Devamı

HERZOG’DAN NÂZIM’LI MESAJ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog konuşmasına Türkçe olarak “Eşim ve ben Türkiye’de misafiriniz olarak bulunmaktan çok mutluyum” sözleriyle başladı ve özetle şunları söyledi:

“İlişkilerimiz ne yazık ki darlık döneminden geçmiştir. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız. En büyük Türk şairlerinden Nâzım Hikmet’in eserlerinden sizin de alıntınız oldu. Yaşamaya dair şiirinde şu satırları yazdı. ‘Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı 70’inde bile zeytin dikeceksin’ Bugün Sayın Cumhurbaşkanı şairin dediği gibi birlikte daha anlamlı yaşam seçiyoruz.”

14 YIL SONRA İLK ZİYARET

İSRAİL Cumhurbaşkanı Isaac Herzog için Beştepe’de karşılama töreni düzenlendi. Herzog’un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Herzog’u Cumhurbaşkanlığı’nın ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Herzog’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Herzog, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Herzog, merdivenlerde Türkiye ve İsrail bayrakları önünde poz verdi. Herzog’un karşılama törenine İsrail’den gelen çok sayıda basın mensubu da büyük ilgi gösterdi. (Mert Gökhan KOÇ/ANKARA)

Haberin Devamı

UÇAKTAKİ MESAJLAR





Herzog’u Türkiye’ye getiren uçağın üzerinde, İbranice ve İngilizce mesajların yanı sıra Türkçe “Barış” ve “İşbirliği” ifadeleri yer aldı.

Emine Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un eşi Michal Herzog’u ağırladı ve bir kitap hediye etti. İkili ayrıca Ankara’da bir sergi açılışı gerçekleştirdi.