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Herzog ile telefonda görüştü

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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Erdoğan ve Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüşmeyle ilgili Twitter’dan şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da İsraillilere yönelik terör saldırıları düzenlenme olasılığı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuk. Türkiye topraklarında terör faaliyetlerini engelleme çabalarından dolayı teşekkür ettim. Tehdidin henüz geçmediğini vurguladım. Açık ve sürekli diyalog yoluyla bölgemizde barış ve istikrar için çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldık.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in perşembe günü Türkiye’yi ziyaret edeceği açıklandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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