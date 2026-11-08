Herzog, hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Eisenkot'a verdi

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İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a hükümeti kurma görevi verildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen resmi törenle hükümeti kurma yetkisini Eisenkot’a verdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Herzog, Eisenkot’tan tüm topluma hizmet edecek bir hükümet kurmak için elinden geleni yapmasını beklediğini belirterek, "Kurulacak hükümetin ülkenin tüm kesimleri arasında birlik, dayanışma ve iyileşme sürecine öncülük etmesini tüm kalbimle diliyorum" dedi.

EİSENKOT: "SAVAŞ CEPHELERİ HALA AÇIK"

Eisenkot ise ağır bir sorumluluk üstlendiğinin bilincinde olduğunu söyleyerek, "Bugün burada derin bir görev bilinciyle bulunuyorum. İsrail’in tüm vatandaşları benimle" ifadelerini kullandı.

İsrail’in kritik ve ülkenin geleceğini belirleyecek olağanüstü bir dönemden geçtiğini vurgulayan Eisenkot, "savaş cephelerinin hala açık olduğunu" ve ülkenin aynı zamanda yıkıcı bir diplomatik krizle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Eisenkot, kendisine verilen yetki doğrultusunda ulusal acil durum hükümeti kurulmasına öncülük etmeye kararlı olduğunu belirterek, bunun olağanüstü siyasi adımlar gerektireceğini savundu. İsrail’in "zaman kaybetme" veya "bitmek bilmeyen seçim süreçlerini yeniden yaşama lüksü" olmadığını vurgulayan Eisenkot, hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini vurguladı.

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EİSENKOT’UN HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN 28 GÜNÜ VAR

İsrail yasalarına göre Eisenkot, hükümeti kurabilmek için 28 günlük süreye sahip. İsrail Cumhurbaşkanı’nın da gerekli görülmesi halinde bu süreyi 14 gün daha uzatma yetkisine sahip olduğu biliniyor. Herzog, siyasi parti temsilcileriyle istişarelerde başbakanlık için 120 sandalyeli İsrail parlamentosu Knesset’ten 67 milletvekilinin Eisenkot’u, 46 milletvekilinin ise Netanyahu’yu desteklediğini bildirmişti. Mecliste 7 sandalyeye sahip Birleşik Tevrat Yahudiliği partisi ise başbakanlık için herhangi bir aday önerisinde bulunmamıştı.

İSRAİL’DEKİ SEÇİM SONUÇLARI

Seçimlerde mevcut İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, Knesset'teki 120 sandalyenin yalnızca 53'ünü kazanmış ve çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde edememişti. Netanyahu'nun rakibi Eisenkot ile aynı çizgideki partiler ise 48 sandalye kazanmıştı. Böylece iki lider de hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşabilecek net bir seçeneğe sahip olamamıştı. İsrail'deki Arapları temsil eden partiler ise parlamentodaki sandalye sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 sandalyeye ulaşmış ve güç dengesi açısından belirleyici konuma gelmişti. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçim öncesinde söz konusu partilerle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Arap partilerinden oluşan Ortak Liste ittifakı, ilerleyen süreçte Eisenkot'u desteklemeye karar verdiklerini açıklamıştı. Kararın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik kamuoyu talebi üzerine" alındığı kaydedilmişti.