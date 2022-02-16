Herzog 9 Mart’ta Türkiye’de

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal’ın da 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail’i ziyaret edeceği açıklandı. Kalın başkanlığındaki heyet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek. Kalın ve Önal, Filistin temaslarının ardından, İsrail makamlarıyla bir araya gelerek İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarını ele alacak, siyasi istişarelerde bulunacak.

İYİLEŞME SİNYALLERİ

İsrail güçlerinin 2010 yılında Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırmasıyla gerilimli sulara giren ve maslahatgüzârlık seviyesinde yürüyen iki ülkenin ilişkileri son dönemde iyileşme sinyalleri veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Şubat’ta Ukrayna’ya hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, Herzog’un mart ayında Türkiye’yi ziyaret edeceğini belirtmiş ve ilişkilerin olumlu bir zemine oturtulması niyetinde olduklarını söylemişti. Son olarak Herzog da koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

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İsrail basınında geçen hafta İsrail Dışişleri Müşteşarı’nın Türkiye’yi ziyaret ettiğine dair haberler de çıkmıştı.