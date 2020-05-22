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Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:36,Son Güncelleme:

Herşey nasıl yazılır? Her şey TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her şey yazımı

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Herşey nasıl yazılır? Her şey TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her şey yazımı
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Yazım yanlışları içerisinde en çok karşı karşıya kalınan konu, birleşik veya ayrı yazılan kelimelerdir. Not defterine, not tutarken ya da arkadaşlarla mesajlaşırken ya da benzeri vaziyetlerde endişelenme söz konusu olabilir. Yazım yanlışı yapılan sözcüklerden birisi de ''her şey'' kelimesidir. Bu tür vaziyetlerde her şey nasıl yazılır? her şey TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Her şey yazımı merak konusu olmaktadır.

Her şey kelimesinin nasıl yazıldığı internette aranan konular arasında yerini alıyor. Kelimenin Türk Dil Kurumu (TDK)'ya göre nasıl yazıldığı da gene merak edilen konuların başında geliyor. Peki her şey kelimesi ayrı mı yoksa birleşik mi yazılır?

Her Şey Kelimesi Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre oldukça sık şekilde kafaları karıştıran bu kelime, ayrı olarak yazılmaktadır. Kelimenin doğru biçimde yazımı ''her şey'' olarak tanımlanmaktadır. Bu kelime kullanılırken, her şekilde ayrı yazılmalıdır. 

 Örnek olarak; ''Her şeyin üstesinden gelebilmek için çok uğraştım.'' kelimesi, her şey sözcüğünün kullanımına örnektir. Bu şekilde sözcük kullanılarak, yazım yanlışı yapılmayacaktır.

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