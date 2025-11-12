Herkül’de büyük acı

Haberin Devamı

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Bakanlığın sosyal medya hesabından “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

MSB uçağın düştüğü yerde arama kurtarma çalışmaları yapıldığını duyurdu. Düşme anına ilişkin görüntüler de basına yansıdı.

Haberin Devamı

SAAT 17.00’DE ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan açıklamasında, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Gürcistan ekipleri saat 17.00 civarında uçağın enkazına ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, Sayın Bakan da olay yerinde” dedi.

SOS GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresi’nden yapılan açıklamada da uçak, Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Haberin Devamı

ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI

Lockheed C-130 Hercules, ABD’li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

1954’ten bu yana 2500 adetten fazla üretilen uçağı ABD, Kanada, Avustralya dahil 60’tan fazla ülke aktif olarak kullanıyor. 74 adet tam teçhizatlı asker taşıma kapasitesi bulunan uçakları Türk Hava Kuvvetleri 1963’ten beri kullanıyor.

F-16 BAKIM PERSONELİ DE UÇAKTAYDI

Kazanın nedeni henüz açıklanmazken, uçağın düşme anına ilişkin görüntülerde, uçak gövdesinin savrularak dağlık bir alana düştüğü görüldü. Kazanın ardından bölgeye askeri ve sivil kurtarma ekipleri sevk edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli şekilde başlatıldığı da bildirildi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” denildi. Edinilen bilgilere göre, uçaktaki personelden 10’u uçuş ekibi, 10’un da F-16 bakım ekibi personeli olduğu belirtiliyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorisvili’yle telefonda görüştü. Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağımıza yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorisvili’nin taziye dileklerini ilettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DEKİ KAZA GEÇMİŞİ

- 1981 yılında, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-130E tipi askeri nakliye uçağı Esenboğa Havalimanı’na yaklaşma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşmüştü. Kazada 5 mürettebat şehit olmuştu.

- 2001 yılında, C-130B tipi kargo uçağI Konya’daki bir tatbikat dönüşü sırasında Afyon yakınlarında iniş hazırlığı yaparken düşmüştü. Kazada, aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 34 asker şehit olmuştu. Kazanın yoğun sis ve görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmişti. Bu olay, Türk Hava Kuvvetleri tarihinde C-130’larla en fazla can kaybının olduğu kaza olarak kayıtlara geçmişti.

Haberin Devamı

- 2018 yılında, eğitim uçuşu yapan C-130 uçağı Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na iniş sırasında piste sert temas etmişti. Uçakta gövde hasarı meydana gelmiş, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. Kazanın ardından uçak bakım için envanter dışına alınmıştı.

ERDOĞAN GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, uçak kazasının ardından Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit düşen askerler için taziyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletti. Erdoğan, Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.

ALİYEV: TÜRKİYE’NİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağındaki askerlerin şehit olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev mesajında, “Gence’den havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık” ifadesine yer verdi. Türkiye’nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev mesajında, “Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum” dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e mesaj göndererek taziyelerini iletti.