Herkesin ortasında husumetlisini vurdu! Saldırı anbean kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Silahlı Saldırı#İzmit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 11:48

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz akşam Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir çay ocağında oturan grubun yanına kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli yaklaştı.

HERKESİN ORTASINDA SİLAHINI ATEŞLEDİ

Şüpheli, belinden çıkardığı tabancayla masada oturanlardan birine ateş etti. Vurulan kişi yere yığılırken, masadaki diğer kişiler saldırgana müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında şüpheli, olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ KAÇTI


İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANBEAN KAYDEDİLDİ

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin çay ocağına girerek masadakilerden birine ateş etmesi, yaşanan arbede ve kaçışı yer alıyor.

