Herkese uygun egzersiz olmaz

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Akkaya, sosyal medyada izlediği videolar ile yanlış egzersiz yapanlar hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Akkaya, şunları söyledi:

‘HASTA SAYISINDA BELİRGİN ARTIŞ VAR’

“Son yıllarda sosyal medya platformları, bireylerin spor alışkanlıklarını şekillendiren en güçlü alanlardan biri haline geldi. Her gün milyonlarca insan, diz ağrısına iyi geldiği söylenen hareketler, bel sağlığını koruyan egzersizler, menisküs problemlerini çözdüğü iddia edilen uygulamalar ya da spor performansını artırmaya yönelik antrenman videolarıyla karşılaşıyor. Ancak burada gözden kaçırılan çok önemli bir gerçek var. Bu içeriklerin büyük bir kısmı kişiye özel değerlendirme yapılmadan hazırlanıyor ve çoğu zaman bilimsel temeli yeterince sorgulanmadan ‘Herkese uygun egzersiz’ mantığıyla sunuluyor. Son yıllarda sosyal medyada gördüğü egzersizleri uyguladıktan sonra ağrıları artan, mevcut yaralanmaları ilerleyen veya yeni eklem problemleri yaşayan hasta sayısında belirgin bir artış görüyoruz. Kas-iskelet sistemi hastalıklarında temel kural oldukça nettir. Her ağrı aynı değildir ve her egzersiz herkese uygun değildir.

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YANLIŞ TEKNİK KALICI HASAR BIRAKIR

Sosyal medyada önerilen standart bir squat egzersizi bir hastada faydalı olabilirken, diğer hastada ciddi ağrı artışına veya mevcut hasarın ilerlemesine neden olabilir. Benzer durum omuz, kalça ve bel problemlerinde de geçerli. Özellikle internet üzerinden öğrenilen ve yanlış teknikle yapılan egzersizler, eklem içi basınç artışına, tendon zorlanmalarına, kıkırdak yüklenmesine ve bazen kalıcı mekanik problemlere yol açabiliyor. Son dönemde yayımlanan bilimsel çalışmalar, internet ve sosyal medya üzerinden paylaşılan egzersiz içeriklerinin önemli bir bölümünün bireysel anatomik farklılıkları, kas kuvvet dengelerini ve kişiye özgü hareket paternlerini dikkate almadığını gösteriyor. Bir diğer önemli problem ise ‘Bu hareket herkese iyi gelir’ anlayışıyla paylaşılan yüksek yoğunluklu egzersiz içerikleri. Menisküs yırtığı, ön çapraz bağ yaralanması, omuz sıkışma sendromu, erken eklem kireçlenmesi veya kalça problemleri bulunan bireylerin internetten gördükleri hareketleri bilinçsizce uygulamaları bazen geri dönüşü zor eklem hasarlarına neden olabiliyor.

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TAKİPÇİ SAYISINAALDANMAYIN

Takipçi sayısının fazla olması bilimsel yeterlilik anlamına gelmez. Herhangi bir eğitimi olmayan kişiler milyonlarca insana egzersiz önerileri sunabiliyor ve bu öneriler çoğu zaman anatomik gerçeklerle örtüşmüyor. Bir egzersizin popüler olması, sizin için doğru olduğu anlamına gelmez.”