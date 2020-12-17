Herkes topu birbirine attı tarihi türbe ortada kaldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sandukası naylonla sarılmış, camları kırık, kapısı açık halde ilgi bekleyen Asude Hatun Türbesi’nde, Hürriyet’in haberinin ardından temizlik yapmaya başladı. Ayrıca Vakıflar 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi türbeye giderek incelemelerde bulundu. Çelebi, 2016 yılından bu yana türbenin bakım ve temizliğinden İBB’nin sorumlu olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, İBB ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında yetki tartışması başlattı.

İBB’YE DEVRETTİK

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokolün gereğini yerine getirmeyecekse aldığı eserleri iade etsin. Onların ihmali yüzünden bugün kamuoyunda böyle bir intiba uyandı. Çünkü Vakıflar Genel Müdürlüğü kadim bir kurum. Bu kurumu yıpratmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu.

YENİ PROTOKOL GEREK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise, eski yönetim döneminde bir protokol yapıldığını doğrulayarak, “Eserlerin temizliği, güvenliği, bakımı, basit onarımları gibi sorumluluklar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde. Bunların da İBB tarafından yapılması isteniyorsa yeni bir protokol yapılması gerekiyor” dedi.