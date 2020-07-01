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AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

Herkes seferber oldu... 1,5 kilometre uzakta bulundu

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Herkes seferber oldu... 1,5 kilometre uzakta bulundu
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk üzüm bağında bulundu.

İlçeye bağlı Uğurtepe Mahallesi'nde ailesi tarlada çalıştığı sırada oyun oynamak üzere evden çıkan 2 yaşındaki Yusuf Mert Yalçın'ın kaybolduğunu fark eden ailesi durumu Şahinbey ilçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekipleri beraberinde geldikleri Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ŞAHKUT) AFAD, ve AKUT ekipleriyle bölgede arama ve tarama faaliyetine başladı.

Herkes seferber oldu... 1,5 kilometre uzakta bulundu

Yaklaşık 24 saat süren çalışmanın ardından Yusuf Mert Yalçın, evlerine 1,5 kilometre uzaklıktaki bir üzüm bağında bulundu.

Yalçın, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

 

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