×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Herkes onu memur sanıyor! Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttı | 'Bunu yapmadan evden çıkmam'

Güncelleme Tarihi:

#Ordu#Bakkal#Memur
Herkes onu memur sanıyor Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttı | Bunu yapmadan evden çıkmam
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2025 09:38

Ordu'da 53 yıldır bakkal dükkanı işeten Aydın Bektaş (73), kendisine ve işine duyduğu saygıdan dolayı kravat takmadan dükkanı açmadığını belirterek, “Her sabah sakal tıraşımı olurum ve takım elbisemi giymeden evden çıkmam. Beni tanımayanlar bakkal değil, memur olduğumu sanıyor” dedi.

Haberin Devamı

Altınordu ilçesi Kızılhisar Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Aydın Bektaş, her gün sakal tıraşı olup, takım elbise giyerek dükkanını açıyor. 10 yaşındayken amcasına ait bakkalda çırak olarak çalışmaya başlayan Bektaş, askerlik görevini yaptıktan sonra 20 yaşındayken dükkanı amcasından devraldı.

Herkes onu memur sanıyor Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttı | Bunu yapmadan evden çıkmam

Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttığını belirten Bektaş, “Çıraklık dönemimi de sayarsak burayı 63 yıldır çalıştırıyorum. Saçıma, sakalıma ve giyinişime her zaman dikkat ederim. Kravat takmadan evden çıkmam. Hem kendime, hem de yaptığım işe ve buraya gelen müşterilere saygımdan dolayı böyle giyiniyorum” dedi.
Herkes onu memur sanıyor Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttı | Bunu yapmadan evden çıkmam

‘BAKKALA GELENLER AZALDI’

Haberin Devamı

Geçmiş yıllara kıyasla bakkala gelen kişi sayısının azaldığını belirten Bektaş, “Artık insanlar büyük marketlerden alışveriş yapıyor. Bakkallar eskisi gibi iş yapamıyor. Bizim amacımız para kazanmaktan ziyade buradaki insanların ihtiyacını gidermek. Bu bakkal uzun yıllardır burada ve kapatmayı düşünmüyorum. Burası bizim mahallemiz, hizmet etmeye devam edeceğim. Şehir merkezine gitmek yerine buradan bir şeyler alıp evine götürenleri görünce, mutlu oluyorum. Buraya az kişi gelse de ben yine takım elbisemi giyip, kravatımı takıyorum. Beni tanımayanlar çoğu zaman bakkal değil memuriyet gibi başka bir iş yaptığımı sanıyor. İşimi severek yapıyorum. Sağlığım el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ordu#Bakkal#Memur

BAKMADAN GEÇME!