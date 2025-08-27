Herkes onu memur sanıyor! Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttı | 'Bunu yapmadan evden çıkmam'

Haberin Devamı

Altınordu ilçesi Kızılhisar Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten Aydın Bektaş, her gün sakal tıraşı olup, takım elbise giyerek dükkanını açıyor. 10 yaşındayken amcasına ait bakkalda çırak olarak çalışmaya başlayan Bektaş, askerlik görevini yaptıktan sonra 20 yaşındayken dükkanı amcasından devraldı.

Haberin Devamı

Askerlikte aldığı disiplini işine yansıttığını belirten Bektaş,dedi.

Geçmiş yıllara kıyasla bakkala gelen kişi sayısının azaldığını belirten Bektaş, “Artık insanlar büyük marketlerden alışveriş yapıyor. Bakkallar eskisi gibi iş yapamıyor. Bizim amacımız para kazanmaktan ziyade buradaki insanların ihtiyacını gidermek. Bu bakkal uzun yıllardır burada ve kapatmayı düşünmüyorum. Burası bizim mahallemiz, hizmet etmeye devam edeceğim. Şehir merkezine gitmek yerine buradan bir şeyler alıp evine götürenleri görünce, mutlu oluyorum. Buraya az kişi gelse de ben yine takım elbisemi giyip, kravatımı takıyorum. Beni tanımayanlar çoğu zaman bakkal değil memuriyet gibi başka bir iş yaptığımı sanıyor. İşimi severek yapıyorum. Sağlığım el verdikçe bu işi yapmaya devam edeceğim” diye konuştu.