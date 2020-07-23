MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHerkes o sistemi merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında ortaya çıktı
GeriGündem Herkes o sistemi merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 23.07.2020 - 22:00,Son Güncelleme:

Herkes o sistemi merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Herkes o sistemi merak ediyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

Ayasofya Camii'de 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda freskleri kapatacak perde düzeni görüldü.

Ayasofya'da fresklerin namaza engel olup olmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında çekilen fotoğraflarda bu sorunun yanıtı ortaya çıktı. Ayasofya'da freskleri kapatacak bir perde düzeneğinin kurulduğu görüldü.

NAMAZ SIRASINDA PERDE KAPANACAK

Fresk ve mozaiklerin namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemine benzer bir ‘yelken perde’ sistemiyle kapatılacak. ilk etapta giriş katından görünen 6.5 metrelik Theotokos ile 7.5 metrelik Gabriel mozaikleri için kullanılacak elektronik raylı sistem perde bir dakikada açılıp, bir dakikada kapanacak. İlk aşamada düşünülen ışık teknolojisinden ise bin yıllık eserlere zarar vereceği görüşü nedeniyle vazgeçildiği belirtiliyor.

Herkes o sistemi merak ediyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında ortaya çıktı

Ayasofya’da hazırlıklar tamam; fresklere yelken perde
Ayasofya’da hazırlıklar tamam; fresklere yelken perde

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'ya geldiSon dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunuyor. Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli de Ayasofya'ya geldi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle