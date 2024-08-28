Herkes Narin’i arıyor

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, 7’nci günde de aralıksız sürdü. Gözüyaşlı aile, yetkililerden gelecek iyi bir haberi merakla bekliyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dün sabah saatlerinde mahalledeki su kuyularında arama çalışması başlattı. 100 personelden oluşan AFAD ile Dicle Üniversitesi, Kup Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi arama kurtarma ekipleri de mahalle çevresindeki 500 dönümlük pamuk ve mısır tarlalarında aramalar yaptı. Jandarma ekiplerinin mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da aralıksız sürdü.

AFİŞLERİ ASILDI

Narin’in bulunması için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, kentteki şehiriçi ve ilçelerde toplu taşıma yapan tüm otobüslere, Narin’in resmi ile iletişim bilgilerinin üzerinde bulunduğu afişler asıldı. Dün yapılan arama çalışmalarında, AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında da çalışma yürüttü.

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HANGİ PATİKA YOLDAN GİTTİ

NARİN Güran’ın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntülerinde, arkadaşlarından ayrıldıktan sonra yöneldiği patika yol takip edilince, tepede bulunan iki patika yoldan birinden gittiği değerlendiriliyor. Birinci yol evlerinin de olduğu ve ilerisinde araçların da geçtiği yol, ikinci patika yol ise Kuran kursunun olduğu camiye doğru giden yol. Baba Arif Güran, ilk gündeki aramalara göre daha etkin bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, “Yedinci gündeyiz sanmasınlar usandık, bu iş böyle kalacak. 7’nci günde 1’inci günden daha fazla bir mücadele var. Küçücük bir kızdan ne isterler. Kimin benden ne hesabı varsa gelsin, benimle görsün. ‘Saat 5’te görüldü, 6’da görüldü’ diyorlar. Sadece bir iddia. Keşke görülse. İnşallah bulacaklar” dedi.