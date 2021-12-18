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“TÜSİAD Başkanı’nı aradım. Ülke yangın yeri. Herkes konuşmalı artık, herkes! Seçim istiyoruz. Erdoğan ve Bahçeli’nin tek yapması gereken, kendilerinin gitme olasılığını millete göstermeleridir. Tüm vücut kangren olduktan sonra, konuşsanız da bir anlamı olmayacak.”

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise Twitter’dan şu yanıtı verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, TÜSİAD bağımsız ve gönüllü bir iş dünyası örgütü olarak, telefonda da belirttiğim gibi, ekonomide yaşadığımız sorunlarla ilgili görüşlerini uzun zamandır kamu kurumları ve kamuoyu ile paylaşmaktadır, paylaşmaya devam edecektir.”