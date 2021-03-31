Herkes kitap okuyabilsin

Yayınevlerine de çağrıda bulunan Oktay, özetle şunları söyledi:

“Kütüphane ve kitaplarımızı 7 gün 24 saat ulaşılabilir hale getirdik. Halk kütüphanelerimizin üye sayısı 4.5 milyonu bulurken, kütüphanelerimizden hizmet alan kullanıcı sayısı da 31 milyonu geçti. Son 6 yılda kütüphanelerimizdeki kitap sayısını ise yaklaşık 5 milyon adet arttırdık. Ben kitapseverleri Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ‘kütüphanem cepte ve ‘e-kitabım’ uygulamalarını indirerek, gerek yakınlarındaki kütüphaneleri ve kütüphanedeki eserleri taratmada gerek dijital kaynaklara ulaşmada aktif şekilde kullanmaya davet ediyorum. Yayınevlerinin kitap veya süreli yayınları toptancı ve dağıtıcılara satışında uygulanan katma değer vergisini kaldırmıştık. Yayınevlerimizin de fiyatlar konusunda üzerlerine düşeni yaparak, okuma seferberliğinde vatandaşlarımıza destek olacağına inanıyorum.”

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara