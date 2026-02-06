Herkes gibi yaşamak istiyorum

Haberin Devamı

İSTANBUL’un Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi’nde oturan Dilek Şen (44), 2 yıl önce Serhat T. ile tanıştı. Avukat olduğunu söyleyen Serhat T. ile ilişki yaşamaya başlayan Dilek Şen, 2025 yılı Ağustos ayında onun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenince ayrılık kararı aldı. Dilek Şen’in telefonuna sürekli mesaj atmaya başladı ve boşanacağını söyledi. Serhat T., kadını ikna etti. Dilek Şen ile Serhat T. birlikte yaşamaya başladı. Ancak bir süre sonra Serhat T.’nin eşinden boşanma niyetinin olmadığını anlayan Şen, ilişkiyi kesin olarak bitirmek istedi. Ayrılık kararını kabullenmeyen Serhat T., Dilek Şen’e şiddet uygulamaya ve tehdit mesajları atmaya başladı. 25 Aralık’ta şiddete uğradıktan sonra hastaneden darp raporu alan ve emniyete giderek şikâyetçi olan Dilek Şen, Serhat T. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dilek Şen, Serhat T. ve ailesi tarafından tehdit edildiğini söyledi.

‘YARIN NE OLACAK DİYE DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM’

Dilek Şen, “En acı tarafı şu, bu bir hukuk insanı. İnsanların haklarını savunması gereken bir insanken, kadınları kullanan, manipüle eden ve arkasından şiddet uygulayan bir insan. Halen psikolojik şiddeti devam ediyor. En önemlisi ailesi evimi bastı. İnatla arkadaşlarım üzerinden benimle iletişim kurmaya çalışıp şikâyetlerimi geri almamı, aksi takdirde olayların çok daha kötü boyutlara gideceğini belirtiyor. Israrlı tehditlerinden korkuyorum. Yaşamak istiyorum herkes gibi, hayatı normal şekilde yaşamak istiyorum. Tedirgin bir şekilde ‘Acaba yarınım olacak mı’ diye düşünmek istemiyorum. Daha geçen hafta 6 kadın öldürüldü ama ben o kadınlardan birisi olmak istemiyorum” diye konuştu.

Dilek Şen, “Öldürülen kadınlardan birisi olmak istemiyorum” dedi.