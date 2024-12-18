Herkes Eren’e ağlıyor

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Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker (20), geçen pazar günü yönetimindeki 42 TT 898 plakalı takside ‘yol verme’ nedeniyle tartıştığı Muzaffer Tekelioğlu (27)tarafından vücudunun 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Tekelioğlu (27), arkadaşı sürücü Muammer Büyüksarıkulak (34) ile kaçmalarına yardımcı olan Dilek Karabacak (36) ve Mikail K. (19) polis ekiplerince yakalandı.

YURTDIŞINA KAÇACAKTI

Tekelioğlu’nun olayın ardından yurtdışına kaçma planları yaptığı, ancak kaçamadan yakalandığı öğrenildi. ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hareket’ gibi 12 suçtan kaydı bulunan Tekelioğlu’nun en son geçen mart ayında alkollü araç kullanırken, ‘Dur’ ihtarına uymayıp polis ekibinin aracına çarptığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. ‘Görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme’ suçlarından toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açıldığı ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği öğrenildi. Muzaffer Tekelioğlu, sürücü arkadaşı Muammer Büyüksarıkulak ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek Karabacak ve Mikail K., dün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Peker’in öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda “Eren öldü, işi gücü bırakın” kaydı dikkat çekti. Eren’in olaydan saatler önce arkadaşlarına markete gideceğini ve istedikleri bir şeyin olup olmadığını sorduğu da kayıtlarda yer aldı.

‘HAYAT DOLU BİR ÇOCUKTU’

Aynı taksi durağında görev yapan Barış Karaçal, “Eren çok güzel bir çocuktu. 4-5 ay önce durağımızda çalışmaya başladı. Hafta sonları harçlığını çıkartmak için gelip bizleri dinlendirirdi. Herkesin ona güveni tamdı. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Biz gündüzcüler evdeydik. Sabah 05.00’de haberleştiğimiz programdaki ses kayıtlarını duyunca öğrendim. İçim yandı, yıkıldım” dedi.

‘ANNESİ GELECEĞİ ZAMAN KAHVALTI ISMARLAMAK İÇİN ÖZELLİKLE TAKSİYE ÇIKARDI’

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Eren Peker’in taksiden kazandığı parayla okul harçlığını çıkardığını, annesinin kendisini ziyarete geleceği günlerdeki mesailerinde sevindiğini söyleyen taksi şoförü Ömer Fırat Arık, “Okulunda, işinde gücünde çok iyi bir çocuktu. Annesi ziyaretine geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çıkardı. Kalbi o kadar temizdi. Aynı zamanda okulu bitirmeye uğraşıyordu. Yaşadıkları onu yıkmamış ve melek gibi bir çocuktu. Bunu yapan kişi insanlık dışı bir şey yapmış. Namertçe, canice defalarca bıçaklamış. Biz artık kendimizi güvende hissetmiyoruz. Olaydan sonra annem beni arayıp, ‘Artık çalışma oğlum’ diyor” diye konuştu.