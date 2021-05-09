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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

Herkes Baran için seferber oldu! Adana'da gözü yaşlı bekleyiş

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Herkes Baran için seferber oldu! Adana'da gözü yaşlı bekleyiş

Adana’da hastaneye giden annesinin, anneannesine bıraktığı 5 yaşındaki Baran Benek, kayboldu. Baran'ın, evin karşısında bulunan sulama kanalına düştüğünü değerlendiren babası Cem Benek ve anneannesi Narınç Babat gözyaşı dökerek, her yerde Baran’ı arıyor. Baba Cem Benek'in ise arama çalışmaları sırasında yere çöküp kanalı seyretmesi yürek burktu.

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  • Adanada Baran için gözü yaşlı bekleyiş
  • Adanada Baran için gözü yaşlı bekleyiş
  • Adanada Baran için gözü yaşlı bekleyiş
  • Adanada Baran için gözü yaşlı bekleyiş
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan Azime Benek, sabah çölyak hastası kızı Nazlı Benek’i (7) hastaneye götürmek için oğlu Baran’ı annesi Narınç Babat'a bırakıp evden ayrıldı. Bir süre sonra evde Baran’ı göremeyen anneannesi Narınç Babat, mahallede torununu aradı ancak bulamadı. Durumu haber alıp eve gelen baba Cem Benek de mahalleliyle birlikte Baran’ı sokak sokak aradı ancak o da bulamadı.

Herkes Baran için seferber oldu Adanada gözü yaşlı bekleyiş

Küçük çocuğun evin karşısında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren baba Cem Benek, kanal boyunca metrelerce yürüdü. Bir süre sonra yorulan baba Benek’in, yere çöküp kanalı seyretmesi yürek burktu. Gözyaşlarına boğulan anneanne Narınç Babat ise yanındakilerin desteğiyle ayakta durabildi.
Herkes Baran için seferber oldu Adanada gözü yaşlı bekleyiş

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine su altı polisleri sevk edildi. Polis ve mahalleli, her yerde Baran’ı arıyor.

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