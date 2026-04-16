Her yolculuğun 42 lirası İETT’den

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 2025 yılı İETT faaliyet raporunu sundu. İstanbul’da toplu ulaşımın yüzde 52’sinin karayolu, yüzde 48’inin ise raylı sistemler gibi diğer ulaşım araçlarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Demet, planlanan raylı sistem yatırımlarının hayata geçirilmesiyle, lastik tekerlekli ulaşım oranının daha da düşeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

6 BİN 800 ARAÇLA 66 BİN SEFER

Demet, “İETT olarak 6 bin 807 araçla 852 farklı hatta, günlük 66 bin sefer yapmakta, 1 günde 1 milyon 400 bin kilometre yol katederek yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmekteyiz. İETT filomuzda 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs ve 250 elektrikli araç olmak üzere 3 bin 766 aracımız bulunmakta olup, 3 bin 41 adet özel halk otobüsüyle birlikte 6 bin 807 araçla hizmet vermekteyiz. İstanbul’a 662 yeni araç kazandıracağız” dedi. İstanbul’da gerçekleştirilen yolculuk sayısının yılda 1 milyar 400 milyona ulaştığının altını çizen Demet, son 6 yılda İstanbul’da araç sayısının yüzde 47 oranında artmasına rağmen, 2018 yılından bugüne kaza oranının yüzde 40 azaldığını söyledi. İrfan Demet konuşmasını şöyle sürdürdü: “Günümüzde 1 yolculuk başına maliyet yaklaşık 60 liradır. Ücretsiz ve indirimli yolculuklarla birlikte İETT’nin 1 yolculuk başına geliri ise 18 lira seviyelerindedir. Dolayısıyla her 1 yolculuk başına oluşan aradaki yaklaşık 42 liralık fark İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. İETT’nin 2025 yılı gider gerçekleşmeleri 40 milyar 291 milyon lira. 2025 yılı gelir gerçekleşmeleri ise 31 milyar 308 milyon lira.”

İETT’nin 2025 yılı faaliyet raporu 83 ret oyuna karşılık 133 oyla kabul edildi.