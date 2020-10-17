Her yıl 18 bin kadın meme kanserine yakalanıyor... Dikkat!

Türkiye'de her yıl 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, tüm kanserlerde olduğu gibi, sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesinin, fiziksel aktivitenin artırılmasının, sağlıklı kiloda olmanın, sigara ve alkol kullanımından uzak durmanın meme kanseri riskini azalttığını bildirdi. Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla Bakanlıktan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkıyor. Erkeklerde meme kanseri kadınlara oranla çok daha az sıklıkla (tüm meme kanserlerinin yüzde birinden azı) izleniyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk 10 kanser arasında ilk sırada yer alıyor. Bir yıl içinde ülkemizde yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Tüm kanserlerde olduğu gibi, sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkolden uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabiliyor. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma olduğu için annelerin bebeklerini iki yıl süreyle emzirmeleri öneriliyor. Meme kanserindeki risk faktörleri arasında fazla kilolu olmak, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olmak, doğum kontrol hapı ve iğnesi kullanmak, menopoz sonrası hormon tedavisi almak da yer alıyor.”

KENDİNİZİ MUAYENE EDİN





Meme kanserinin belirtileri arasında memede ağrısız, zamanla büyüyen bir yumrunun (kitlenin) ele gelmesi, bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, memede ya da meme ucunda ağrı, meme derisinde kaşıntı ve yanmayla belirgin yangısal durum, memede portakal kabuğu görünümü, meme derisinde tahriş, tek taraflı meme ucunda akıntı, memede şekil değişikliği, kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma, koltuk altında yumru olabilir.

Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını artırması ile 40-69 yaş aralığındaki kadınlara iki yılda bir mamografi çektirmesi öneriliyor. Kadınlara 20 yaşından sonra her ay kendi kendine meme muayenesi yapmaları öneriliyor.