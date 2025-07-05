Her yere sızmışlar

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BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda kamu kurumuna, tüzel kuruluşlara, siyasi partilere ait bilişim sistemlerine siber saldırı düzenleyen, bu sistemlerde çekilen verileri ‘panel’ adı altındaki veri tabanında birleştirerek, satışını yapan 11 kişilik hacker grubunu tespit etti. Şüpheliler Ekim 2024’te tutuklandı. Savcılık, şüpheliler hakkında, ‘Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak, Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma Yok etme, Erişilmez Kılma, Sisteme Veri Yerleştirme vb., Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Orada Kalma’ suçlarında Balıkesir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

‘BÜYÜK MİLAN KADROSU’

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, grubun yöneticisi Can Ş. isimli şüpheli olduğu, şüphelilerin kamu kurumlarına yönelik saldırılarında, çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, bu bilgileri ‘Salvadores Family’ adlı Telegram kanalından ve ‘Büyük Milan Kadrosu’ isimli WhatsApp grubundan paylaştıkları anlatıldı. İddianamede, Asperger sendromu tanısı bulunan şüpheli İsmail U.’nun, kurulan Telegram ve WhatsApp grubuna üye olduğu, siber saldırı ve veri çekme faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığı belirtildi.

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İddianamede şüpheli İsmail U.’nun el koyulan dijital materyalleri üzerinden yapılan incelemede, ‘Kamu kurumu ve tüzel kuruluşlarına ait bilişim sistemlerinin kullanıcı giriş bilgilerinin yer aldığı çok sayıda dosya’, ‘Vatandaşlara ait MERNİS bilgilerinin şifrelerinin yer aldığı dosya’, ‘Milletvekillerinin isim, il ve telefon numaralarının yer aldığı dosyaya’ ulaşıldığı belirtildi. Şüpheli İsmail U.’nun WhatsApp grup sohbetlerinden 22 ayrı devlet kurumuna siber saldırı eylemi düzenlediği şeklinde mesaj gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.

‘İNTİKAM RAPORU’ YAZMIŞ

İddianamede şüphelilerin eylemleri de tek tek anlatıldı. Şüpheli İsmail U.’nun ulaştığı kişisel verileri kullanarak sahte sağlık raporları hazırlayarak, sisteme eklediği de belirtildi. Buna göre, şüpheli İsmail U., 2023 yılında ehliyet almak için Balıkesir Şehir Hastanesi’nde görev yapan doktor N.E.Ö.’ye muayene oldu. Ancak doktor şüpheliye ‘Asperger sendromu nedeni ile ehliyet alamayacağı’ yönünde rapor verdi. Bunun üzerine Şüpheli İsmail U., Ankara’da yaşayan bir doktorun bilgilerini kullanarak, kendisine ehliyet için olumlu rapor vermeyen doktor hakkında 1 günlük sağlık raporu düzenleyerek sisteme ekledi. 24 Haziran 2024 tarihli raporun açıklama kısmına ise “ölüm sebebiyle kesilme” yazdıktan sonra hemen altına da “İnsanlarla uğraşmayı bırak...” şeklinde mesajı yazdı.

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BAKANLARI DA HEDEF ALDI

Şüpheli İsmail U.’nun ulaştığı kişisel bilgileri de kullanarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına sağlık raporları da düzenlediği belirtildi. Şüpheli İsmail U.’nun iki bakan hakkında ayrı ayrı hazırladığı 1’er günlük raporların tarihinin 24 Haziran 2024 olduğu ifade edildi. Bakan Yerlikaya hakkında hazırlanan raporun açıklama kısmında “Açıklama; Daltonlar buradaydı...” ibaresinin yazdığı belirlendi. İddianamede şüphelinin her iki bakanın kişisel bilgilerini ele geçirerek üzerine atılı ‘Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme’ suçunu işlediği belirtildi. İddianamede Bakan Yerlikaya ve eski Bakan Koca müşteki sıfatıyla yer aldı.

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‘EHLİYET MİT TAKINTILI’

Şüpheliler hakkında açılan davanın ilk duruşması 7 Şubat tarihinde yapıldı. Bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya bağlanan şüpheli İsmail U., “Sağlık durumum kötü olduğu için kendimi tam olarak ifade edemiyorum” demekle yetindi. Tanık olarak dinlenen baba Nail U. da oğlunun Asperger hastası olduğunu anlatarak “Kendisi ehliyet, bilgisayar ve MİT takıntılıdır. Kendisine bu vaatlerle yaklaşıldığında her şeyi yapabilirsiniz” dedi.

Mahkeme bütün sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreleri dikkate alarak tahliyesine karar verirken, dosyanın 1 numaralı şüphelisi İsmail U.’nun cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. 22 Mayıs’ta yapılan ikinci duruşmada beklenilen raporun gelmemesi nedeniyle mahkeme duruşmayı önümüzdeki ekim ayına bıraktı.