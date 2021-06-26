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GeriGündem Her yerde aranıyordu! Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Türkiye'ye teslim edildi
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Ali TİNBEK - İSTANBUL DHA -
Haber Giriş: 26.06.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Her yerde aranıyordu! Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Türkiye'ye teslim edildi

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Her yerde aranıyordu! Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Türkiye'ye teslim edildi

İstanbul Beşiktaş'ta bir kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı.

İstanbulda Sarallar suç örgütüne operasyon Makedonyada yakalanıp getirildi...
İstanbul'da Sarallar suç örgütüne operasyon! Makedonya'da yakalanıp getirildi...

Saral, İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Her yerde aranıyordu Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Türkiyeye teslim edildi

CİHAN SARAL DA KUZEY MAKEDONYA YAKALANMIŞTI

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral  tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Her yerde aranıyordu Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Türkiyeye teslim edildi

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