Her yerde aranıyordu... 25 gün sonra bulundu

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İslahiye'ye bağlı Kozdere Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ali Gülsoy, 11 Haziran'da akşam saatlerinde çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları arama çalışmalarından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşan 184 kişilik ekip, eğitimli köpekler ve dronlarla arama çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında bölgedeki mahalle camilerinden anonslar yapılarak Gülsoy'un bulunması için çaba sarf edildi ancak sonuçsuz kaldı.

'OĞLUMA YENİDEN KAVUŞTUM'

Ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü Ali Gülsoy, dün sabah saatlerinde mahalleye döndü. Ablası tarafından mahalle girişinde bulunan ve yakınlarının büyük sevinç yaşadığı Ali Gülsoy, jandarma ekipleri tarafından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Arama çalışmaları sonlandırılırken; Ali Gülsoy, kaybolduğu süreçte arazide bulduğu otları yediğini ve su içtiğini söylediği jandarma ile ailesine bir daha evden ayrılmayacağının sözünü verdi. Oğluna kavuşmanın mutluluğu ile gözyaşı döken anne Elif Gülsoy, "Oğluma yeniden kavuştum, çok mutluyum. Oğlumun bulunması için çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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'VÜCUDU SUSUZ VE VİTAMİNSİZ KALMIŞ'

Kardeşini günler sonra döndüğü mahalle girişinde fark ettiğini, büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını anlatan abla Sibel Gülsoy, "Mahalle girişinde kardeşim bana seslendi ve yanıma geldi. Büyük mutluluk yaşadım, kardeşim bu süreçte ot yiyerek, su içerek hayatta kalmış. Jandarmalara haber verdik ve hastaneye götürdük. Kaybolduğu 25 günde vücudu susuz ve vitaminsiz kalmış, günlerce ayağından ayakkabısını çıkmadığı için ayaklarında ödem oluşmuş. Sonuçta kardeşimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.