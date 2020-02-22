‘Her yer erkek’ dedi yönetimi lağvetti

KADİR Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Sondan Durukanoğlu Feyiz, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na (KEFEK) üniversitede yaptığı kadın devrimini anlattı. Feyiz’in yaptığı sunum Meclis tutanaklarına özetle şöyle geçti: “Üniversiteye geldim, bütün fakültelerdeki hocaların ve çalışanların neredeyse üçte ikisi kadın. Bir baktım, senatoda, üniversite yönetim kurulunda, fakülte kurullarında; hepsi erkek. ‘Bu nasıl bir şey? Lağvediyorum. Minimum yüzde 50 kadın temsili istiyorum, o kadar’ dedim. ‘Kendiniz seçin, ben kimi seçeceğinize karışmıyorum’ dedim. Şu an tüm komite ve komisyonlarda kadın oranı yüzde 60, bu kadar. İş liderliğe bakıyor. Bu, çok kolay yapılabilecek bir şey. YÖK’ün sayfasına girdim, 127 devlet üniversitesinin 6’sı kadın rektör, oran yüzde 4.7. Profesörlerde yüzde 32 kadınken... Rektörler bu oranın içerisinden seçiliyor. Demek ki potansiyel kadın adayı var orada. 70 vakıf üniversitesinde 11’i kadın. Bakın, bir yıl öncesinde yüzde 15’ti. Sadece hafif bir politika değişikliğiyle bu resim olduğu gibi değişir.

KARİYERLERİ ENGELLENİYOR

Kariyerinden vazgeçen kadınlar var. Kendi isteğiyle yapıyorsa gerçekten suçlamıyorum. Kadın olarak hakkı var; ‘Ben çocuklarıma bakacağım’ diyebilir. Ama bir de kariyerinde ilerlemesi durdurulan kadın var. Yani doçent olarak emekliye ayrılan kadınlar var.”

İÇLER ACISI DURUMDAYIZ

Rektör Feyiz, üniversite yönetiminde içler acısı durumda olduklarını belirtirken şunları söyledi: Bütün dünya ülkeleri, kadınların akademideki yerini artırmak için deli gibi politikalar uyguluyor. Şu an Avrupa’da en fazla kadının üst yönetimde olduğu ülkeler Almanya ve Finlandiya’dır. Bugün Türkiye’de rektörleri siyasiler atıyor. Cumhurbaşkanımız diyecek ki, ‘Ben bunun yüzde 20’sini kadın atayacağım’. Bunu politika olarak koyduğun zaman birden Avrupa’da müthiş sıralamalara çıkarsın.