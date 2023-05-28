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‘Her yer eğlence’

Güncelleme Tarihi:

#HUPALUPA GO#Festival#Ataşehir
‘Her yer eğlence’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:00

Çocuklara özel HUPALUPA GO Festivali başladı. ‘Eğlence Her Yerde’ sloganı ile Ataşehir’de açık havada bu yıl ilk kez gerçekleştirilen HUPALUPA GO Festivali, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 29 Mayıs’a kadar her yaştan davetliyi ağırlayacak.

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Gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği Nickoledeon’ın Sponge Bob, Paw Patrol, Ninja Turtles ve Dora gibi ünlü kahramanlarının özel şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler de golf, bowling ve langırt gibi birbirinden renkli aktivitelere katılabilecek.

‘Her yer eğlence’

Festival direktörü Merve Timurlenk Şengül, “7’den 70’e herkesi kucaklamayı hedefliyoruz. 0-4 yaş grubu için atölye ve özel oyun alanlarımız mevcut. Sahne şovlarımız ve interaktif gösterilerimizle de bütün gün eğlenceye devam ediyoruz ”dedi. Festivale katılan çocuklardan Berfin Özatıcı (6), “Burada zıpladım, oyun oynadım, eğlendim” derken, Hazal Azra Konuk (8), “Bugün en güzel günüm olabilir” diye konuştu.  

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#HUPALUPA GO#Festival#Ataşehir

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