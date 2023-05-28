‘Her yer eğlence’

Haberin Devamı

Gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği Nickoledeon’ın Sponge Bob, Paw Patrol, Ninja Turtles ve Dora gibi ünlü kahramanlarının özel şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler de golf, bowling ve langırt gibi birbirinden renkli aktivitelere katılabilecek.

Festival direktörü Merve Timurlenk Şengül, “7’den 70’e herkesi kucaklamayı hedefliyoruz. 0-4 yaş grubu için atölye ve özel oyun alanlarımız mevcut. Sahne şovlarımız ve interaktif gösterilerimizle de bütün gün eğlenceye devam ediyoruz ”dedi. Festivale katılan çocuklardan Berfin Özatıcı (6), “Burada zıpladım, oyun oynadım, eğlendim” derken, Hazal Azra Konuk (8), “Bugün en güzel günüm olabilir” diye konuştu.