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Gündem
Burcu PURTUL UÇAR - AZİZ ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 24.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Her yer bayram

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Her yer bayram

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemiye rağmen tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

HASTANE

MORAL DEPOLADILAR

Her yer bayram

Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları, tedavi gören çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Balonlarla oynayan, palyaçolarla eğlenen çocuklar moral buldu.

BALKON

COŞKU EVLERDEN TAŞTI

Her yer bayram

Pandemi nedeniyle sokaklarda kutlanamayan 23 Nisan’ı Türk halkı evlerini, balkonlarını süsleyerek kutladı. Tüm yurtta evler ve balkonlar, kırmızı-beyaza boyandı. 

HAVA

GÖKYÜZÜ ŞENLENDİ

Her yer bayram

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.

EV

Her yer bayram

Çocuklar evlerinin bir köşesini, 23 Nisan için süsledi.

MEHMETÇİK ŞEFKATİ

Her yer bayram

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü, sosyal medyadan yayınlanan video ile kutladı.

SOKAK

OYUNCAKLAR AYAKLARINA GELDİ...

Her yer bayram

İstanbul’da Fatih Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklara bayramı, ilçeyi sokak sokak gezerek götürdü. Üstü açık vosvos arabalardaki maskotlar çocukları selamladı. Belediye görevlileri çocuklara köpük balonlar ve oyuncaklar hediye etti.

OKUL

Her yer bayram

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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