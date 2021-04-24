Her yer bayram
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemiye rağmen tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
HASTANE
MORAL DEPOLADILAR
Kayseri Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanları, tedavi gören çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Balonlarla oynayan, palyaçolarla eğlenen çocuklar moral buldu.
BALKON
COŞKU EVLERDEN TAŞTI
Pandemi nedeniyle sokaklarda kutlanamayan 23 Nisan’ı Türk halkı evlerini, balkonlarını süsleyerek kutladı. Tüm yurtta evler ve balkonlar, kırmızı-beyaza boyandı.
HAVA
GÖKYÜZÜ ŞENLENDİ
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da, sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle havalandı.
EV
Çocuklar evlerinin bir köşesini, 23 Nisan için süsledi.
MEHMETÇİK ŞEFKATİ
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü, sosyal medyadan yayınlanan video ile kutladı.
SOKAK
OYUNCAKLAR AYAKLARINA GELDİ...
İstanbul’da Fatih Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklara bayramı, ilçeyi sokak sokak gezerek götürdü. Üstü açık vosvos arabalardaki maskotlar çocukları selamladı. Belediye görevlileri çocuklara köpük balonlar ve oyuncaklar hediye etti.
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