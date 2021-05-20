Her yaşta aynı sevda

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolculuğunu başlattığı 19 Mayıs 1919’un 102’nci yıldönümü kutlamalarında, tam bağımsızlık iradesine inanç tazelendi. Kimi 102 Türk bayraklı balonu gökyüzüne bıraktı, kimi işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okudu. Denizlerde ve gökyüzünde de Atatürk posterleri, Türk bayrakları dalgalandı. Türkiye ve KKTC’de gençlerin katılımıyla yapılan törenlerde, bir asırı geçen bağımsız yaşama mücadelesinde en ağır sorumluluğu yüklenen gençlerin bugün de geleceğin güvencesi oldukları vurgulandı. Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti. Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Aziz Atatürk. Milli Mücadele destanının ilk sayfasını yazdığınız günün yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasını temsil eden değerli gençlerimizle birlikte huzurunuzdayız. 102 yıl önce Cumhuriyetimizin kuruluşuna kapı açan istiklâl ruhunu onurla taşıyoruz. Bu ruh, Türkiye’nin insanlığa kattığı ve katacağı evrensel değerlerde bize yol gösteriyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ve hukuk düzeniyle koruma idealimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız” mesajı yazdı. Kasapoğlu, Türk bayraklarını taşıyan gençler, 81 il ile KKTC’den gelen sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’in önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Atatürk, Ankara Kız Lisesi’ni ziyaretinde öğrencilerle...

ATA'YA ZİYARET

ANITKABİR dün parti liderlerinin yanı sıra her bayram olduğu gibi binlerce vatandaşı da ağırladı. Pandemi sebebiyle görevliler sık sık vatandaşları maske ve mesafe konusunda uyardı. Genç yaşlı binlerce ziyaretçi resmi törenin ardından, ellerinde bayraklar, üzerlerinde ise ay-yıldızlı ve Atatürk portreli tişörtleriyle Anıtkabir’e gelip Atatürk’ün mozolesine çiçekler bıraktı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

19.19’DA TÜRKİYE İSTİKLAL MARŞI’NI OKUDU





Tüm yurtta vatandaşlar dün saat 19.19’da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı’nı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü’nden katılarak İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudu. Erdoğan’a, İstiklal Marşı’nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.

SAMSUN’DA BANDIRMA’YA BÜYÜK İLGİ





Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla geldiği ve Kurtuluş Savaşı ateşini yaktığı Samsun’da da 19 Mayıs coşkusu vardı. Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Tütün İskelesi’ndeki alanda askerler, Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Bandırma Vapuru’nda oluşturulan müze gün boyu ziyaretçilerini ağırladı. Müze, kente gelemeyen vatandaşlar için de sanal ortamda ziyarete açıldı.

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