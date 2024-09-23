Her yaÅŸ grubuna ayrÄ± istismar Ã¶nlemleri

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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n verilerine gÃ¶re Ã§ocuÄŸa yÃ¶nelik istismar suÃ§larÄ± 8 yÄ±lda iki kat arttÄ±. Sadece geÃ§en yÄ±l bu suÃ§la ilgili dosya sayÄ±sÄ± 66 bin olurken 40 bin istismar davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Dosya sayÄ±sÄ±nda 2022 en yÃ¼ksek yÄ±l olarak kaydedildi. Korku ya da utanÃ§ gibi nedenlerle adli mercilere yansÄ±mayan olaylar da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde sayÄ±nÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼yebileceÄŸi tahmin ediliyor. Peki aileler Ã§ocuklarÄ±nÄ± istismara uÄŸramaktan nasÄ±l koruyabilir? TÃ¼rkiye Ã‡ocuk ve GenÃ§ Psikiyatrisi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Neslihan Ä°nal farklÄ± yaÅŸ gruplarÄ±ndaki Ã§ocuklar iÃ§in ailelerinin nelere dikkat etmesi ve neler yapmasÄ± gerektiÄŸini anlattÄ±:

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HAYIR DÄ°YEBÄ°LMELÄ°LER

â€œSon dÃ¶nemde yaÅŸananlara bakÄ±nca her ailenin, Ã§ocuÄŸunun geliÅŸim dÃ¶nemine gÃ¶re bu konuda bilinÃ§lenmesi elzem. Ã‡ocuklarÄ±n kendi mahremiyetleri ile ilgili bilinÃ§lenmeleri ebeveyne dÃ¼ÅŸen Ã¶nemli bir sorumluluk. Kendini deÄŸersiz hisseden Ã§ocuklar, mahremiyetini korumakta ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§izmekte zorlanabiliyor. SÃ¼rekli kabul gÃ¶rme beklentisi iÃ§inde hayÄ±r diyemeyen kiÅŸiler haline dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyorlar. Ä°nsan iliÅŸkilerinde sÄ±nÄ±rlara ihtiyaÃ§ olduÄŸunu anlatmak ve Ã§ocuÄŸun bunu kabul etmesini saÄŸlamak gerekli. Destekleyici ve demokratik ebeveyn olmak, sevgiyi ve disiplini denge iÃ§erisinde verebilmek ideal olandÄ±r. Ã‡ocuklarÄ±na karÅŸÄ± tutarsÄ±z, yargÄ±layÄ±cÄ± ve mÃ¼kemmeliyetÃ§i ya da ilgisiz yaklaÅŸan ebeveyn olumsuz bir benlik algÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸmesine neden olabilir. AynÄ± ÅŸekilde aÅŸÄ±rÄ± ilgili helikopter ebeveynler de bu tavsiyeleri dikkate almalÄ±. EleÅŸtiren ebeveyne Ã§ocuÄŸun bir ÅŸey anlatmasÄ± bÃ¶ylece ebeveynin Ã§ocuÄŸu korumasÄ± da zorlaÅŸacaktÄ±r. Ã‡ocuÄŸa kendi bedenini korumayÄ± Ã¶ÄŸretmeye Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlardan baÅŸlanmalÄ±.â€œÂ

0-5 YAÅž AÄ°LELERÄ°NE UYARI

Bebeklik ve Ã§ocukluÄŸun iÃ§ iÃ§e olduÄŸu bu yaÅŸ grubunda aileler farklÄ± sorumluluklara sahip. Ã‡ocuÄŸun Ã¶zgÃ¼ven Ã§ekirdeÄŸi bu zamanlarda oluÅŸmaya baÅŸlar. Bebeklik dÃ¶neminde, Ã§ocuÄŸun fiziksel bakÄ±mÄ± tamamen anne baba tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±r. Banyo yaptÄ±rma, bez deÄŸiÅŸtirmenin yanÄ± sÄ±ra sarÄ±lma ve Ã¶pme eylemlerinin yoÄŸun olduÄŸu bu dÃ¶nemde Ã¶lÃ§Ã¼ ve sÄ±nÄ±rlarÄ± koymak ailelere dÃ¼ÅŸÃ¼yor.

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- Alt bezleme dÃ¶neminde Ã§ocuÄŸun bazÄ± bÃ¶lgelerinin mahrem olduÄŸunu fark etmesi iÃ§in bu iÅŸlemin hep aynÄ± kiÅŸi tarafÄ±ndan, yalnÄ±z ve sakin bir ortamda yapÄ±lmasÄ±na dikkat etmek gerekiyor.

- Bebeklere banyo yaptÄ±rÄ±rken yine aynÄ± kiÅŸinin bu bakÄ±mÄ± Ã¼stlenmesi Ã¶nemli. Ã‡ocukla birlikte yÄ±kanmak ve Ã§ocuklarÄ±n bir arada yÄ±kanmasÄ± uygun tutumlar deÄŸil.

- Severken dudaktan Ã¶pmek, Ã¶zel bÃ¶lgelere dokunmak hiÃ§ uygun bir sevme tarzÄ± deÄŸil. Ã‡ocuÄŸun kafasÄ±nda karmaÅŸa yaratabilir, kendi bedeninin mahremiyetini anlamasÄ± zorlaÅŸabilir.

- KonuÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸi dÃ¶nemde Ã§ocuÄŸu dinlememek ona kendini deÄŸersiz hissettirir. EÄŸer tercihlerine saygÄ± duyulmazsa Ã§ocuk ilerleyen dÃ¶nemde fikrini beyan edemez ve yetiÅŸkinlerden Ã§ekinmesi sebebiyle kendini koruyamaz.

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OKUL Ã–NCESÄ° VE Ä°LKOKUL Ã‡AÄžI

Bu Ã§aÄŸa kadar anne-Ã§ocuk bir bÃ¼tÃ¼n gibi oluyorlar. Ancak Ã§ocuk bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e ayrÄ± bir birey olduÄŸunu fark etmeli. Ailenin de bunu hissettirmesi Ã¶nemli ki Ã§ocuk kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olabilsin. 5-6 yaÅŸtan itibaren Ã§ocuk cinselliÄŸi, cinsiyet farklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± anlamaya baÅŸlar.

- Bu dÃ¶nemde Ã§ocuÄŸa kendi bedeninin Ã¶zel alanlarÄ±yla ilgili bilgi verilmeli. â€˜Åžimdi seninle vÃ¼cudumuzun Ã¶zel alanlarÄ± ile ilgili konuÅŸalÄ±m, bunlar nelerdir?â€™ diyerek konu aÃ§Ä±labilir. EÄŸer Ã§ocuk gÃ¶stermekte sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorsa ona anlatabilir ya da resim, oyuncak bebek Ã¼zerinden Ã§ocuÄŸa gÃ¶sterilebilir.

- Sonraki aÅŸamada, â€˜bu bÃ¶lgelere kimler dokunabilir?â€™ diye sorulur. â€˜Kimse dokunamazâ€™ cevabÄ±nÄ± vermesi beklenir. Bu cevap gelmezse â€˜ailenden, akrabalarÄ±ndan, arkadaÅŸlarÄ±ndan dahi olsa sen istemedikÃ§e sana kimse dokunamaz. Sen izin vermedikÃ§e kimse sana sarÄ±lamaz. Hatta o kiÅŸiye daha Ã¶nce izin vermen de tekrar izin vereceÄŸin anlamÄ±na gelmez. Sana hediye almÄ±ÅŸ olsalar bile istemiyorsan izin vermeâ€™ demek gerekir.

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- Ã‡ocuÄŸa, â€˜sana dokunulmasÄ± durumunda ne yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± biliyor musun?â€™ diye sorulabilir. EÄŸer bilmiyorsa, â€˜Ã¶nce hayÄ±r diyerek istemediÄŸini sÃ¶yleyip oradan uzaklaÅŸabilirsin. EÄŸer o kiÅŸi Ã¶zel bÃ¶lgelerine dokunmak isterse baÄŸÄ±rarak oradan uzaklaÅŸman gerekir. GÃ¼vendiÄŸin birine; bana, Ã¶ÄŸretmenine hatta polise anlatabilir yardÄ±m isteyebilirsinâ€™ demek gerekir.

- Tuvalet temizliÄŸini de bir an evvel kendisinin yapmasÄ±, bunun yaÅŸÄ± ilerlemedenÂ Ã¶ÄŸretilmesi Ã¶nerilir.

- Ä°lkokul dÃ¶neminde de Ã§ocuÄŸun aktif olarak dinlenmesi, yalnÄ±z kalma isteÄŸine saygÄ± gÃ¶sterilmesi, kÄ±z erkek Ã§ocuklarÄ±n odalarÄ±nÄ±n ayrÄ± planlanmasÄ± kÄ±ymetli. Ä°zin almadan Ã§ocuÄŸun odasÄ±na girilmemesi gerekir. Cinsellikle ilgili sorularÄ± olursa ayÄ±planmamalÄ± geliÅŸim dÃ¶nemine uygun ÅŸekilde yanÄ±tlanmalÄ±.

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ORTAOKUL-LÄ°SE DÃ–NEMÄ°

Ergenlik dÃ¶nemine geldiÄŸimizde artÄ±k hormonlar devreye giriyor. Ã‡ocuÄŸun cinsellikle ilgili merak ve farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artmaya baÅŸlÄ±yor. Bu dÃ¶nemde fiziksel, duygusal, biliÅŸsel deÄŸiÅŸimler kimlik karmaÅŸasÄ±nÄ± beraberinde getiriyor. Ebeveynlerle Ã§atÄ±ÅŸmalar sÃ¶z konusu oluyor.

- Erken Ã§ocukluktan beri uygun bir ebeveyn tutumu gerÃ§ekleÅŸtirildiyse daha az sorun yaÅŸanÄ±r.

- Onun bazÄ± kararlarÄ± kendi adÄ±na alabilmesini saÄŸlamak sÄ±nÄ±rlar koyabilmesi iÃ§in bu yaÅŸ grubunda da elzem.

- Onun soru ve meraklarÄ±nÄ± ayÄ±p, gÃ¼nah, yasak gibi kavramlarla karÅŸÄ±lÄ±k vermek, Ã§ocuÄŸun korku ve suÃ§luluk duygularÄ±yla ileÅŸitiÅŸim kanallarÄ±nÄ± kapatmasÄ±na neden olabileceÄŸi iÃ§in uygun bir dil seÃ§ilmeli ve aÃ§Ä±k iletiÅŸime her zaman mÃ¼sade edilmeli.

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