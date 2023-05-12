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Her vatandaşımız vatanseverdir

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Denizli#İyi Parti
Her vatandaşımız vatanseverdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Denizli’de, “Türkiye’nin her metrekare toprağı üzerinde yaşayan vatandaşımız vatanseverdir, bayrak severdir. Seçim, seçmen için bayramdır” diye konuştu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli’de 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitingde halka seslendi. Akşener, AK Parti'nin çeşitli binalara astığı üzerinde 'Denizlim vatanını böldürmez' ifadesinin yer aldığı afişi gördüğünü belirtip “Doğrudur, Denizlililer vatanseverdir. Efeler, Dadaşlar, Gakkoşlar vatanseverdir. Türkiye'nin her metrekare toprağı üzerinde yaşayan vatandaşımız vatanseverdir, bayrak severdir" dedi. Akşener özetle şöyle konuştu:

BÖYLE SEÇİM GÖRMEDİM

“Böylesine küfrederek, milletimizi aşağılayarak, millete hakaret ederek, bizlere iftara ederek gidilen bir seçim görmedim. Bu ülkeye başbakanlık yapmış bir şahıs, bizi işgalci, kendisini istiklal mücadelesi veren biri olarak tanımlıyor. Bizi darbeci olarak niteliyor. Milli irade ne zamandır darbe olmuş? 'Bunlar kafayı kırmış' diyorum en son ama kafa bile böyle olmaz. Denizli'de ben PKK'lıyım, Diyarbakır'da faili meçhulcüyüm.

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Her vatandaşımız vatanseverdir

KATİLLERİ BULUNMADI

Ey ayakkabısına kadar herkesin her şeyini bildiğinizi iddia eden muhteremler. Ankara'nın göbeğinde gencecik bir akademisyen katledildi. Banu Çiçek, Bengü Su babasız kaldı. Hani her şeyden haberiniz vardı? Ne katillerini, ne azmettirenleri buldunuz. Yattınız kulağınızın üstüne. Bu meydanda söz veriyorum: 15 Mayıs sabahından itibaren Sinan'ın katillerini bulmaz, hesap sormazsam namerdim, şerefsizim.

KADIN SÖZÜ MÜ

İYİ Partili her bir kardeşimden 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e elbette istiyorum. Bize hakaret edenlere Anneler Günü'nde gereken dersi verecek miyiz? Kadın sözü mü?”

 

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#İYİ Parti#Denizli#İyi Parti

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