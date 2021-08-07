'Her vatandaş için 3 fidan dikeceğiz'

Cuma namazını İstanbul Küçükçamlıca’daki Çilehane Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi: “44 ilimizde çıkan 208 orman yangınının 196’sı kontrol altına alındı. 5 ilimizdeki 12 yangının kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bu illerimiz büyükşehir olarak başta Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli.

ÜLKEMİZİ ASLA ÇÖLE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Siyasetçilerin bazılarının ifade ettiği gibi, ‘buralar inşaata açılacaktır’ diye onayımın olduğu gibi bir şey asla yok, yalandır. Kılıçdaroğlu’nun yalandan başka sıfatı yoktur. Muhalefet iktidara nasıl yardımcı oluruzu düşüneceğine, yangına nasıl körükle gideriz bunu yapıyorlar. Her vatandaşımız için 3 fidan dikeceğiz. Toplam 252 milyon fidan dikeceğiz. Ülkemizi çöle teslim etmeyeceğiz. Kurak bırakmayacağız.

‘HELP TURKEY’ TEPKİSİ

Türkiye’yi fakir fukara göstermek için ‘Help Turkey’ diye bir kampanya başlattılar. Bizim söyleyeceğimiz tek şey ‘Güçlü Türkiye.’ Dezenformasyonla bir terör estirmek, yalan terörü... Halkımızı yalana esir etme gayreti içinde olanlar var. Biz onlara prim vermedik, vermeyeceğiz.

MÜLTECİLERİ KORUYORUZ

Kobani’de bu millet büyük bir imtihan verdi. Ve Kobani’yi biz çözdük. Kobani’deki bütün o Kürt vatandaşlarımızı biz koruma altına aldık. Şu anda eğer Türkiye’de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa, onlar bizim korumamız altındaysa Türkiye, herhalde zayıf bir ülke değildir. Güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor. Ve bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız.

BİZ ONLARA KAPIMIZI AÇTIK

Biz ‘İktidara gelince buradan ne kadar Suriyeli varsa, bunların hepsini kovacağız’ diyen bir iktidar olarak gelmedik. O bay Kemal’in şahsiyetidir. Bizden elaman dileyen bu insanlara biz kapımızı açtık ve bunları koruma altına aldık.”

KİM NE YARDIM YAPTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınla mücadele eden araçların nitelik ve sayılarını da şöyle açıkladı: “Hava filomuz 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor. Orman teşkilatımızda 3 amfibik uçak ve 39 helikopter var. 7 adet jandarma helikopteri farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı söz konusu. Rusya 5 tanker uçağı ve 3 helikopter, Ukrayna 3 tanker uçak ve 4 helikopter, İspanya 2 amfibik uçak, Hırvatistan 1 amfibik uçak, İran 1 tanker uçak ve 2 helikopter, Azerbaycan 1 amfibik uçak ve 1 helikopter göndermiştir. Azerbaycan 600 itfaiyeci gönderdi, bugün de 100’ü aşkın bir grubu daha gönderecekler. Özel sektör ve STK’ların katkılarıyla yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopter de yangını söndürme çalışmalarına katılacak.”

YANGIN MAHALLİNE GÖREVLİ OLMAYANLAR ALINMAYACAK

Cumhurbaşkanı, “5 bin 250 personelle yangınlara etkin şekilde müdahale ediyoruz. Burada bir şeyi özellikle söyleyeceğim. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek, başımıza başka sıkıntılar açabilir, yaralanmalar, buna benzer konular meydana gelebilir. Bunları da yaşamak istemiyoruz” dedi.

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