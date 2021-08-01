Her türlü zararı karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orman yangınlarıyla felaketi yaşayan Antalya ve Muğla’da incelemelerde bulundu. Acil ihtiyaçlar için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini ve 1 ay içerisinde yanan evlerin yeniden inşasına başlanacağını açıklayan Erdoğan, Manavgat’ta bölgedeki bakanlardan bilgi aldı.

HANGİ BÖLGELER KAPSAMDA?

Erdoğan yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Yangın alanlarını afet bölgesi ilan ettik. Antalya, Alanya, Gazipaşa’da yangından etkilenen tüm mahalleler bu kapsamda. Mersin de dahil. Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, yangından etkilenen her yeri kapsıyor... Etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçlar için 50 milyon TL ödenek gönderildi. Bu yardımların dışında kira yardımı yapılacak, sera faaliyetleri hasarları karşılanacak.

Vergiler ertelenecek, SGK, esnaf kredi ödemeleri ertelenecek. 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Yeni konutlar inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

YANAN ALANLARA AĞAÇ

Anayasa’mızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Ağaçlandırmaya ilk yağmurlarla birlikte başlanacak. Yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Müdahale yapan 6 uçak, 13 uçağa çıkarılmıştır. Bu mücadeleyi hassas bir şekilde yürütmek mecburiyetindeyiz.

THK FİLOSU YENİLENEMEDİ

Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık. Yangınla mücadelede uçak konusundaki sıkıntıların temeli Türk Hava Kurumu’nun (THK) filosunu yenileyememiş olmasıdır. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve İran’dan gelenlerle, uçak sayımız artmıştır.

YETKİLİLERE İTİBAR EDİNİZ

Sadece yetkili mercilerin açıklamalarına itibar ediniz. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Terör örgütü elebaşlarının geçen yıl ormanları yakma talimatı vermesinin ardından yanan alan büyüklüğü 2 katına çıkmıştır bunu biliyoruz. Antalya’ya ve Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi tekrarlıyorum.”

50 BİN TL’YE KADAR EŞYA YARDIMI

Daha sonra Marmaris’e geçen Erdoğan burada da özetle şunları söyledi: “Can kaybı dışındaki her türlü kaybı, telafi edecek güce sahibiz. Yangınlardan etkilenen bölgeler Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi, böylece tarım, hayvancılık ve seraların hasarları karşılanacak. Yanan, hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak.”

Erdoğan, Marmaris’te itfaiyecilere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziyelerini iletti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin talebi üzerine yangınlarla mücadele etmek üzere 11 araçtan oluşan birleşik uçak grubu yolluyor.

PUTİN’E TEŞEKKÜR TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın söndürme uçağı ve helikopter gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür etti. İki liderin dünkü telefon görüşmesinde Putin, Türkiye’ye yardımlarını sürdüreceklerini bildirdi.

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