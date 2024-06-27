'Her türlü senaryoya hazırız' MSB Kaynaklarından 3. Dünya Savaşı ihtimali mesajı

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki bazı meskûn mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili “TSK’nın sivillerin yaşadığı meskûn mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskûn mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir” dedi. Bakanlık kaynakları ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekât Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de “Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekât merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor” bilgisini verdi.

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TUĞGENERALİN GÖZALTINA ALINMASI

Bakanlık kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı iddiasıyla bir Tuğgeneralin gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara da şu cevabı verdi: “Bir Tuğgeneralin makam aracıyla insan sevkiyatı yapıldığının tespit edildiğini ve tarafımızdan adli makamlara konunun sevk ettirildiğini daha önce açıklamıştık. Daha olayın başında söz konusu Tuğgeneralin olayda dahli olup olmadığı tespit edilememiş olmasına rağmen komutan sorumluluğu kapsamında derhal emekliye sevk edildiğini de açıklamıştık. Gizli olarak yürütülen hazırlık soruşturması sonucunda elde edilen bilgiler kapsamında Akçakale Savcımız tarafından gözaltı kararı verildi. Konuyla ilgili idari ve adli süreç birbiriyle bağlantılı şekilde yürüyor. Adli süreçteki gelişmelere göre idari süreçler de işletilmeye devam edecektir. TSK’da disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine bakılmaksızın gereken yapılır.”

Gözden Kaçmasın Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Haberi görüntüle

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakanlık kaynakları, son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara şu cevabı verdi: “FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan bir, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK’dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir.”

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ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ VE TSK’NIN HAZIRLIK DURUMU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi: “Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.”

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Gözden Kaçmasın 3. dünya savaşı riski var Haberi görüntüle

'IRAK’IN KUZEYİNDE KİLİDİ KAPATIYORUZ'

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

“Tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz, kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son iki haftada 89 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.270 olmuştur. Ayrıca, kararlı operasyonlarımız sonucu Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Pençe-Kilit Harekâtı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak’ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.

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SINIR GÜVENLİĞİ

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda; Son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 şahıs yakalanmıştır. 2.581 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 16’sı terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.215’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62.217 olmuştur.

İSRAİL ALÇAKÇA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Saldırı ve katliamlarına devam eden İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kamplarına ve okullara yönelik alçakça saldırılarını sürdürmektedir. Söz konusu saldırıların bölgesel istikrarı tehdit eder hâle gelmiş olması endişe vericidir. Daha büyük çatışmaya yol açabilecek her türlü adımdan kaçınılmalıdır. Ülkemizin önceliği, Gazze’de katliamın sona ermesi, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesidir. Filistin’in daha fazla devlet tarafından tanınmasından memnuniyet duyuyor, bu adımların Filistin’in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

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ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.

Rezerv Güç kapsamında İzmir, Denizli ve Çanakkale’deki orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 8 helikopter ve görevlendirilen personel ile 214 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.”