Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İRTİBAT HALİNDEYİZ

“İlgili kurumlarımız zaten bir süredir Taliban’la irtibat halindeydiler. Ülkenin geleceğini konuşmak üzere Taliban yöneticilerini kabul edeceğimizi de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazırız. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz.

FARKLI SEÇENEKLER OLABİLİR

Amerika’nın çekilmesi sonrasında amacımız havalimanının emniyetini temin ederek ülkenin güvenliğine katkı sağlamaktı. Bu niyetimiz hâlâ bakidir. Mesele, öncelikle Afgan makamlarıyla anlayış birliğine varmaktır. Farklı seçenekler üzerinde konuşabiliriz; Libya’daki gibi ikili anlaşmayla çözebiliriz. Bu Taliban olabilir, mevcut yönetim olabilir.

(Havalimanının emniyetiyle ilgili süreç ne durumda?) Yürütülen görüşmelerde belli gelişme kaydetmiştik. Ancak Taliban’ın ülkede kontrolü sağlamasıyla önümüze yeni tablo çıktı. Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planımızı yapıyor, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Örneğin bu hafta sonuna kadar Merkel ile bir görüşmemiz söz konusu. Sayın Putin’le hafta sonunda görüşmemiz söz konusu.

Düzensiz göçle mücadele noktasında yoğun çaba harcıyoruz. Sınırımızın tamamı duvarla örülecek; yakında bitireceğiz.”

‘TERCÜMANIM KADAR TAŞ DÜŞSÜN’

(CHP’nin Biden ile görüşmeye dair eleştirileri ve ‘anlaşma’ iddiası) “Hukukta bir kaide vardır, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam nereden bunu gördü, kim kendisine bunu sufle etti. Kendi büyükelçisi bile böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Bu adam yalancı, bu adamın bugüne kadar doğru sözü var mı, yok. Söyledikleri tek şey var, ‘orada Dışişleri yetkilisi yoktu.’ Ne demek Dışişleri yetkilisi yoktu? İlla Dışişleri yetkilisi mi olması lazım? Ben varım orada; Dışişleri kime bağlı, bana bağlı. İşleri güçleri kafayı takmışlar tercümanımıza. Başınıza tercümanım kadar taş düşsün.”

BAE İLE YOL HARİTASI BELİRLEDİK

“Bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile görüşmemiz oldu. Türkiye’ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Varlık Fonu Başkanımı ve Yatırım Destek Fonu Başkanımı da davet etmiştim. Yol haritası üzerinde adımları kimler nasıl atacak belirledik. Ciddi bir yatırım hedefleri planları var. Devletler arasında iniş çıkışlar olabilir, olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Birkaç aydır istihbarat örgütümüz başta olmak üzere, Abu Dabi yönetimiyle görüşmeler yaparak belli yere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de görüşmeler olacaktır diye düşünüyorum. Bölgedeki sıkıntıları temenni ediyorum ki aynı kültürün, inancın mensupları olarak gidermiş oluruz.”

552 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİK

Vatandaşlarımızı özel uçak seferleriyle tahliye işlemlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmaları koordine etmek üzere Afganistan koordinasyon destek merkezi oluşturduk. Toplam 552 kişiyi tahliye etmiş durumdayız.

BAKANLAR BAĞIŞ YAPACAK

“Bartın, Sinop ve Kastamonu’daki felaket, Doğu Karadeniz’e göre daha büyük bir felaketti. Bunlar gerçekten farklı bir felaket özelliği taşıyor. Muhalefetin karalama dili bu ülkede ne zaman acaba yok olacak. Ne diyorlar ‘AFAD’a para mı verecekmişiz.’ Senden kimse gırtlağını sıkıp para istemiyor. Bugün itibariyle söylüyorum, 181 milyon TL bağışta bulunan oldu. Yarın (bugün) Kabine toplantımız var ve kabine üyelerimiz de bağışta bulunacaklar.”

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