Her türlü bağımlılığa ‘sıkı takip’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi”nde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Bağımlılıkla Mücadele Kurulu, 2019’dan bu yana yaptığımız beş toplantıda 91 karar aldık. Bu kararların yüzde 93’ü sahada başarıyla uygulamaya geçti. Elde ettiğimiz bu sonuç, devletimizin bağımlılıkla mücadelede ortaya koyduğu kararlılığın somut göstergesidir. Ancak yaptıklarımızı yeterli bulmuyoruz, değişen ve sürekli evrilen yeni nesil riskler karşısında özellikle sahada daha etkili sonuçları mümkün kılacak tedbirleri ve önerileri titizlikle ele almaya devam ediyoruz.

1.6 MİLYON KİŞİ TEDAVİ OLDU

(Sigarayı bırakma) Son bir yılda 478 yeni sigara bırakma polikliniğinin hizmete girmesiyle, ülke genelindeki merkez sayısı 1016’ya ulaştı. 2025 yılında 90 bin kutu ilacı vatandaşlarımıza ulaştırdık ve bu tedavi imkânlarından bugüne kadar 1 milyon 600 bin vatandaşımız istifade etti.

137 BİN METRUK BİNA TESPİT ETTİK

(Uyuşturucuyla mücadele) Uyuşturucuya erişimi kolaylaştıran çöküntü alanlarını ortadan kaldırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında 137 bini aşkın metruk bina tespit edildi, bu yapıların yüzde 88’i kontrol altına alındı. 2014’te 30 olan AMATEM ve ÇEMATEM merkezlerinin sayısı bugün 144’e çıktı. Yatak kapasitesi 712’den 1582’ye yükseldi. Buradaki başarı oranı nedir? Rakam vermek istemiyorum, çok çok düşük. Bunu yükseltmemiz gerekiyor.

7 ÖNCELİK BELİRLEDİK

(Sanal kumar ve yasadışı bahis) Hukuk çerçevesinde etkili bir takip mekanizması işletiyoruz. Yasadışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede kapsamında bir eylem planı oluşturduk. Sadece dijital ortamda bu ortamı engelleyici faaliyetleri değil, işin finansal tarafına da dikkatle baktık. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu (MASAK) bu çerçevede görevlendirdik. Tüm kurumlarımıza ödevlerini iletmiş olduk. Bunun sonuçlarını şimdiden görüyoruz. Eylem Planı’nda 7 öncelik belirledik. Elektronik haberleşmede teknik tespit ve müdahaleden finansal sistemde önleme ve denetime, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden cezai müeyyidelerin caydırıcılığına, toplumsal farkındalık ve bağımlılıkla mücadeleden reklam ve tanıtım düzenlemelerine ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede bu eylem planını hayata geçiriyoruz.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MESAJ: ZİHİNLERİ BOŞ BIRAKMAYALIM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirveye gönderdiği mesajında şöyle dedi: “Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. ‘Hayat boşluk kabul etmez’ şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ifade etti. Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.