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Her terleme masum değil

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Terleme#Hiperhidrozis
Her terleme masum değil
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

TOKALAŞMAKTAN kaçınan, kâğıt üzerine yazı yazmada zorlanan, sosyalleşmekten sakınan, ıslaklık ve kötü kokudan dolayı özgüven kaybı yaşayan ter mağdurlarına kritik uyarı geldi.

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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Aydın, “Altında bir neden olmaksızın aşırı terleme genellikle çocukluk ve ergenlik döneminde görülür ve buna Primer Hiperhidrosiz deriz. Altında bir neden olmaksızın aşırı terleme varsa bu önemli hastalıkların habercisi demektir. Her terleme masum olmayabilir hatta alttaki bir kanserin belirtisi de olabilir” dedi. Prof. Dr. Aydın şunları söyledi:

HASTALIĞIN HABERCİSİ OLABİLİR

“Sıcaklık, stres ve egzersiz sonrası terlemek doğal. Ancak bazen vücudun ihtiyacından fazla ve kontrolsüz terleme görülebilir. Bu aşırı terleme olayına hiperhidrozis denir. Primer hiperhidrozis, altta yatan başka bir hastalık olmadan gelişen aşırı terleme durumudur ve  genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar. Sekonder hiperhidrozis, altta yatan bir hastalık veya kullanılan bir ilacın neden olduğu aşırı terleme durumudur. Yani masum olmayabilir ve dikkat etmek gerekir. Diyabet, tiroid bezinin aşırı çalışması-hipertiroidi, enfeksiyonlar aşırı terlemeye neden olur. Yani her terleme masum olmayabilir, alttaki bir kanserin belirtisi de olabilir.

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GECE TERLEMELERİNİ CİDDİYE ALIN

Özellikle gece terlemesi alttaki bir kanserin belirtisi de olabilir. Menopoz, obezite, antidepresanlar bazı ağrı kesiciler, steroidler de aşırı terlemenin sebebi olabilir. Primer hiperhidrozisten farklı olarak sonradan ortaya çıkar ve genellikle tüm vücudu etkileyebilir.”

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CERRAHİ ÇÖZÜM KRİTERLERİ

Prof. Dr. Ertan Aydın: “Primer hiperhidrozis yani altında bir neden olmaksızın yaz -kış devam eden terleme yaşamı tehdit eden bir hastalık değildir. Cerrahi için tanı kriterleri sekonder hiperhidrozis nedenlerinin olmaması, yirmi beş yaşından önce başlaması, ailesel öykü bulunması, stres gibi tetikleyen faktörler ile terlemenin artması, iki taraflı ve simetrik terleme olması, son 6 ayda terleme semptomları terleme atağı bulunması yer alır.”

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#Sağlık#Terleme#Hiperhidrozis

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